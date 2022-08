Regierungsratswahlen Schwyz: Die Kandidierenden am Podium

Live Jetzt live: Das Podium zu den Regierungsratswahlen im Kanton Schwyz Die Ausgangslage vor den Regierungsratsersatzwahlen sind so spannend wie nie. Jetzt stellen sich die Kandidierenden den Fragen. 30.08.2022, 19.00 Uhr

Die Kandidierenden

Liste A: FDP.Die Liberalen

Damian Meier, Polizeikommandant, lic. iur., Schwyz

Liste B: Schweizerische Volkspartei Kanton Schwyz (SVP)

Xaver Schuler-Steiner, Kleinunternehmer, Gemeindepräsident, Seewen

Liste C: GLP – Grünliberale Partei Kanton Schwyz

Ursula Louise Lindauer Segreff, Juristin, lic. iur., Mediatorin SDM, Ibach

Liste D: Parteilos

Peter Abegg, Landwirt, Rothenthurm

Liste E: Sozialdemokratische Partei (SP)

Patrick Notter, Berufsbeistand, Einsiedeln

Liste F: Grüne Partei

Liste G: Aufrecht Schwyz

Jürg Rückmar, Unternehmer, Pfäffikon

Die Kandidierenden (von links oben, im Uhrzeigersinn): Damian Meier, Xaver Schuler-Steiner, Ursula Louise Lindauer Segreff, Jürg Rückmar, Patrick Notter und Peter Abegg. Bild: PD

Die Ausgangslage

Die Ausgangslage vor den Regierungsratsersatzwahlen sind so spannend wie nie. Nicht weniger als sechs Kandidierende bewerben sich um die beiden frei werdenden FDP- und SVP-Sitze. Am 25. September werden die Schwyzer Stimmbürgerinnen und Stimmbürger an der Urne bestimmen, wer für die zurücktretenden Kaspar Michel (FDP) und Andreas Barraud (SVP) in die Schwyzer Exekutive einkehren soll.

Für die FDP tritt der Schwyzer Polizeikommandant Damian Meier an; für die SVP hat sich bekanntlich der Schwyzer Gemeindepräsident Xaver Schuler in der parteiinternen Ausmarchung durchgesetzt. Ihre Wahl wird von SP-Kandidat und Bezirksrat Patrick Notter (Einsiedeln) sowie von Ursula Louise Lindauer (GLP, Ibach) als einzige Frau bekämpft.

Ein Wort mitreden wollen aber auch der parteilose Rothenthurmer Landwirt Peter Abegg sowie Aufrecht-Schwyz- Mitglied Jürg Rückmar. Ihnen beiden wird jedoch nur eine Aussenseiterrolle zugeschrieben.