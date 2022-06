Tour de Suisse: Livestream aus Brunnen

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Livestream Jetzt live: Brunnen rüstet sich für die Tour de Suisse Ein Livestream des «Boten» zeigt den Zielbereich der heutigen Tour-de-Suisse-Etappe in Brunnen an der Gersauerstrasse. 15.06.2022, 11.52 Uhr

«Wir werden eine Grossleinwand am See haben. Die Tour saust bei uns nicht einfach durch den Ort. Hier wird es ein richtiges Velofest geben», schwärmt Urs Durrer, OK-Präsident der Etappenankunft der Tour de Suisse in Brunnen.

Das ganze Radsportereignis werde die Besucherinnen und Besucher für mindestens zweieinhalb Stunden fesseln, danach könne gefestet werden.

Die Kamera des «Boten» zeigt dabei den VIP-Bereich vor dem Fussballplatz, im Vordergrund der Publikumssektor beim Zielstrich. Je nach Auslastung des Handy-Netzes kann es zu Unterbrüchen kommen.

Das heutige Programm in Brunnen:

13 bis 14.45 Uhr: Schülerrennen inkl. Siegerehrung auf dem Tour de Suisse-Podest

14.50 bis 15.10 Uhr: 1. Durchfahrt Werbekolonne

15 Uhr: Treffpunkt Kids Race für Kinder zwischen 3 und 7 Jahre

15.20 bis 15.40 Uhr: Kids Race 1. Lauf

15.50 Uhr: Erste Zieldurchfahrt

16 bis 16.20 Uhr: Kids Race 2. Lauf

16.20 bis 16.40 Uhr: Ankunft Werbekolonne

17.20 Uhr: Zielankunft

14 bis 22 Uhr: Hüpfburg und Dorffest mit Live-Musik und Essen