Jürgen-Peter-Domains führen zu Regierungsratskonkurrenz

Luzern Website-Chaos im Wahlkampf – ein Experte vermutet Guerillataktik und Domain-Grabbing Mehrere Domains, die auf den Namen des parteilosen Regierungsratskandidaten Jürgen Peter lauten, führen auf die Websites anderer Kandidierender. Ein Experte gibt Auskunft, was dahinterstecken könnte. Jetzt kommentieren 31.01.2023, 18.31 Uhr

Video: Tele 1

Verwirrung im Wahlkampf: URL-Adressen wie «juergen-peter.ch» oder «juergenpeter.ch» wurden von Unbekannten gekapert und mit den Webauftritten von anderen Kandidierenden, also der politischen Konkurrenz des echten, parteilos kandidierenden Jürgen Peter, verknüpft. Das berichtet PilatusToday. Gibt man zum Beispiel «www.juergenpeter.ch» ein, so landet man bei Michaela Tschuor, Kandidatin der Mitte. Oder bei «jürgen-peter.ch» bei SVP-Kandidat Armin Hartmann. Oder bei «juergen-peter.ch» beim amtierenden Regierungsrat Fabian Peter (FDP).

Jürgen Peter kandidiert als Parteiloser für den Luzerner Regierungsrat. Von 2011 bis 2018 war er in der SVP. Bild: Eveline Beerkircher (Luzern 31. Januar 2023)

Der echte Jürgen Peter hat ebenfalls eine eigene Website, die lautet aber nicht auf seinen Namen – Jürgen Peter stellt sich seiner potenziellen Wählerschaft im Internet unter der Adresse «kandidat.info» vor. «Ich fühle mich hintergangen und verstehe nicht, was das soll», sagte Peter zu Pilatus Today. Er habe nichts davon gewusst und behalte sich rechtliche Schritte vor.

Andere Kandidierende reagieren ebenfalls überrascht. Auf Anfrage sagt etwa Regierungsrat Fabian Peter (FDP): «Ich habe letzten Freitag von diesen Websites erfahren. Ich war sehr erstaunt und verstehe nicht genau, was das bringen soll.» Regierungsratskandidat Armin Hartmann (SVP) bezeichnete die Aktion als «unnötig und unangebracht».

Wer ist dafür verantwortlich?

Die grosse Frage lautet nun: Wer ist dafür verantwortlich und was ist die Motivation? Immerhin wird hier im Wahlkampf im Namen eines der Kandidaten online zu dessen politischen Konkurrenz weitergeleitet. «Meistens ist es schwierig nachzuweisen, wer hinter einer solchen Domain steckt», sagte Ursula Uttinger, Dozentin Datenschutz an der Hochschule Luzern im Today-Bericht. Hinterlegt seien oft Registrationsfirmen. Die Ersteller einer Website seien jedoch meistens nicht ersichtlich, und sie aufzuspüren sei kompliziert. «In meinen Augen sehe ich kein System dahinter.»

Doch was für Möglichkeiten gibt es, wenn man sich wehren möchte? «Die Persönlichkeitsverletzung könnten in diesem Fall am ehesten geltend gemacht werden», erklärt Uttinger. Doch hierfür müssten konkrete Abklärungen gemacht werden.

Dass diese Aktion nun negative Auswirkungen für die bevorstehenden Wahlen haben könnte, glaubt Jürgen Peter gemäss dem Today-Portal nicht. Uttinger von der Hochschule Luzern glaubt, dass diese Aktion Peter eher nützen statt schaden wird im Hinblick auf die Wahlen. «Eine solche Berichterstattung verbreitet sich schnell.»

«Das ist unlauter»

Bei einer Domain-Abfrage im Internet stösst man auf eine Firma in der Schweiz, bei welcher von bisher Unbekannten einige der genannten Jürgen-Peter-Adressen registriert wurden, eine andere hat den Sitz in Deutschland*. Laut IT-Unternehmer und SVP-Nationalrat Franz Grüter, dessen Internetdienstanbieter green.ch nichts mit dem Fall zu tun hat, ist es nicht in jedem Fall möglich, dass diese Firmen eruieren können, wer genau Eigentümer der betreffenden Domains ist; entsprechende Fragen der Luzerner Zeitung beim Schweizer Anbieter sind hängig.

Wenn es doch möglich ist, geht Grüter davon aus, dass die Schweizer Registrationsfirma die Weiterleitung von Adressen mit Jürgen Peters Namen zu seiner politischen Konkurrenz unterbinden sollte. Denn Grüter findet: «Das geht natürlich nicht und ist unlauter. Das ist, wie wenn man das Plakat eines politischen Konkurrenten im Wahlkampf umstossen würde, das kann man nicht gutheissen.»

Dass Domainhandel der Grund für die Weiterleitungen sein könnten, glaubt Grüter nicht, wie er auf Anfrage der Luzerner Zeitung weiter erklärt. Sondern: «Ich nehme an, das ist eine Art Guerillamethode im Wahlkampf. Die mitunter missbräuchliche Registrierung einer grösseren Anzahl von Internet-Domainnamen (Domain Grabbing) kommt leider immer wieder vor.» (mme)

*Namen der Redaktion bekannt

