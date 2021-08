Zürichstrasse gesperrt – Mann wirft Ziegelsteine von Hausdach

Luzern Zürichstrasse gesperrt: Mann wirft Ziegelsteine von Dach – Polizeieinsatz läuft Die Zürichstrasse ist am Mittwochabend aufgrund eines Polizeieinsatzes gesperrt. Aktualisiert 18.08.2021, 22.04 Uhr

Derzeit ist die Zürichstrasse in beide Richtungen für den Verkehr gesperrt. Was ein Leser unserer Zeitung meldete, bestätigt die Luzerner Polizei auf Anfrage. Über die Gründe der Strassensperrung gab die Polizei am Mittwochabend noch keine Auskunft.