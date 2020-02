Marc Dahinden wird neuer Rektor für die Bezirksschulen Küssnacht Ab 1. Mai weht in den Küssnachter Bezirksschulen frischer Wind: Marc Dahinden aus Weggis wird neuer Rektor und Abteilungsleiter Bildung. 06.02.2020, 17.01 Uhr

Schulpräsident Emil Gnos (rechts) heisst Marc Dahinden als neuen Rektor der Bezirksschulen Küssnacht willkommen. Bild: PD

(lil) Die Stelle des Rektors der Bezirksschulen Küssnacht war seit Ende November vakant, nachdem Rolf Bucher gekündigt wurde. Nun hat sich der 45-jährige Marc Dahinden aus Weggis gegen 21 Mitbewerbende durchgesetzt, wie der Bezirk Küssnacht am Donnerstag in einer Mitteilung schreibt. Er tritt seine neue Stelle per 1. Mai an.