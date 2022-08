Axenstrasse Massive Kollision im Ölberg-Tunnel fordert sieben Verletzte Schwerer Unfall am Axen. Im Ölberg-Tunnel sind am Donnerstag zwei entgegenkommende Autos kollidiert. Zwei Helikopter und vier Ambulanzen rückten aus. Es gab sieben Verletzte, darunter vier Kinder. Geri Holdener 11.08.2022, 19.48 Uhr

Eines der beteiligten Unfallfahrzeuge. Bild: Geri Holdener, Bote der Urschweiz

Gemäss Verkehrskarte des TCS stand am Donnerstagnachmittag der Verkehr zwischen Brunnen und Sisikon am Axen still. Grund für den Stau war ein Zwischenfall im Ölberg-Tunnel. Hier war es um 16.30 Uhr zu einem folgenschweren Verkehrsunfall gekommen.