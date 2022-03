Swiss Help Ukraine hilft den Kriegsbetroffenen

Medizinische Güter Dieses Paar aus Brunnen organisiert schnelle Hilfe für die Ukraine Mit Swiss Help Ukraine haben ein Brunner und eine Ukrainerin ein Hilfsprojekt gegründet. Vor allem medizinische Produkte sind gefragt. Silvia Camenzind Jetzt kommentieren 17.03.2022, 11.59 Uhr

Die Apothekerin Gabriela Dummermuth bespricht mit Celso Cattaneo und Karyna Gaidarzhy die Lieferung. Bild: Silvia Camenzind

Karyna Gaidarzhy und Celso Cattaneo stehen in der Rütli Apotheke in Brunnen und nehmen eine Schachtel mit medizinischen Produkten entgegen: Es ist Material, um Wunden zu nähen, es sind nicht haftende Notverbände für Verbrennungen sowie Desinfektionsmittel.

Dazu kommt medizinisches Material aus einer geplanten, aber schliesslich nicht umgesetzten Covid-Station, ein Geschenk des Ameos Seeklinikums Brunnen. Es hat sich bereits herumgesprochen, dass das Paar in Brunnen mit Swiss Help Ukraine ein Hilfsprojekt gestartet hat.

Karyna Gaidarzhy ist Ukrainerin, sie lebt und arbeitet seit sechs Jahren in der Schweiz. Wohin geht es nun mit der Ladung medizinischer Produkte? «Wir fahren damit zur ukrainischen Botschaft in Bern. Dort wurde eine Sammelstelle eingerichtet, der Zivilschutz hilft mit», sagt sie. Celso Cattaneo ergänzt: «Der Fokus liegt auf medizinischen Produkten, bei Esswaren sind Pasta und Konserven gefragt. Gesammelt werden auch Babynahrung und Windeln.»

Die gesammelten Produkte würden direkt nach Kiew gefahren. «Sie sind sehr schnell», ergänzt Celso Cattaneo. Karyna Gaidarzhy gibt dazu ein Beispiel: «Am 6. März wurden 200 Paletten gepackt. 66 davon wurden am nächsten Tag geliefert.» Man spürt, dass es den beiden wichtig ist, dass es schnell geht. Seit dem Angriff Putins auf die Ukraine hat sich das Leben des Paars radikal verändert. Karyna Gaidarzhys Familienangehörige und Freunde sind inzwischen in Sicherheit, doch bis es so weit war, lebte sie in grosser Angst.

Und die Sorgen um ihr Land halten an. Das Hilfsprojekt Swiss Help Ukraine ist jetzt zwei Wochen alt. Als der Krieg ausbrach, ging es bei Karyna Gaidarzhy mit Chats und Anfragen um Hilfe los. Sie, die sehr gut vernetzt ist, hatte alle persönlich angerufen.

«Es stellten alle dieselben Fragen, nämlich: ‹Was braucht es?› und ‹Wohin kann man es liefern?›», ergänzt Celso Cattaneo.

Jetzt finden alle, die helfen wollen, die Informationen auf der Homepage. Auf Anmeldung nehmen die beiden abends Lieferungen in ihrem Zuhause in Brunnen entgegen. Heute wird eine Arztpraxis aus einem Nachbarkanton Material als Spende liefern.

«DerGoodwill ist gross. Es haben bereits gegen 90 Personen gespendet», freut sich Celso Cattaneo. Mit Geldspenden kauft das Paar medizinische Produkte in der Rütli Apotheke. «Wir geben die Produkte zum Selbstkostenpreis. Es gibt uns das Gefühl, etwas zutun», erklärt Apothekerin Gabriela Dummermuth, die mit Karyna Gaidarzhy und Celso Cattaneo vor der Apotheke die Ware bespricht.

Zuerst sei es eine Herausforderung gewesen, zu verstehen, was gebraucht werde. Karyna Gaidarzhy übersetzte die Listen aus dem Ukrainischen ins Englische und dann in Deutsch. Im Krieg wird Ware gebraucht,die eine Apotheke hier nicht an Lager hat. Seit Kriegsbeginn steigt die Nachfrage rasant. Gefragte Produkte seien bereits knapp. Doch Gaidarzhy und Cattaneo bleiben mit ihrem Hilfswerk dran. Ihr grösster Wunsch ist,dass der Krieg endet.

