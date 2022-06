Merlischachen Jugendliche Räuber verletzen Verkäuferin – und werden von der Polizei gefasst Zwei Jugendliche haben in Merlischachen einen Raubversuch verübt. Dabei wurde eine Verkäuferin leicht verletzt. 01.06.2022, 12.32 Uhr

Der Raubüberfall ereignete sich am Freitagabend am 13. Mai in Merlischachen. Zwei schwarz gekleidete Männer betraten um 18.30 Uhr das Verkaufsgeschäft an der Luzernerstrasse und forderten Bargeld. Als sich die Verkäuferin wehrte und dabei leicht verletzt wurde, flüchteten die beiden ohne Beute.