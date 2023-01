Millionenprojekt Neue Luftseilbahn auf den Stoos geplant – fährt die Bahn während 24 Stunden? Die Luftseilbahn Morschach-Stoos soll ersetzt werden. Derzeit werden verschiedene Projekte ausgearbeitet. Christoph Clavadetscher Jetzt kommentieren 25.01.2023, 05.00 Uhr

Die Luftseilbahn von Morschach auf den Stoos soll ersetzt werden. Bild: Christoph Clavadetscher

Die Verantwortlichen der Stoosbahnen AG nehmen das nächste Grossprojekt in Angriff: Die Luftseilbahn Morschach-Stoos mit Baujahr 1981 soll durch eine neue Bahn ersetzt werden. «Die heutige Bahn hat das Ende ihrer Lebensdauer erreicht. Wir mussten uns zwischen einer aufwendigen Totalsanierung und einem Neubau entscheiden. Wir haben uns für Zweiteres entschieden», erklärt Verwaltungsratspräsident Ivo Husi im Gespräch mit dem «Boten».

Dies vor allem auch deshalb, weil die Bahn zwei Ortsteile verbinde und deshalb für die Gemeinde Morschach von grosser Bedeutung sei. «Auch wenn nun der Stoos seit etwas mehr als fünf Jahren mit der neuen, leistungsfähigen Standseilbahn vom Schlattli aus gut erschlossen ist, die Luftseilbahn Morschach-Stoos ist uns wichtig und ist auch Teil des Service public», betont Husi.

Die Konzession der Bahn wurde zwar eben erst bis 2046 verlängert, doch die aktuelle Nutzungsdauervereinbarung läuft nur noch bis 2025. Das heisst: Grössere Investitionen stehen sowieso an. «Mit einer Grosssanierung der jetzigen Bahn wären wir in 20 Jahren wieder am selben Punkt. Mit einem Neubau haben wir aber eine Lösung für mindestens die nächsten 40 Jahre. Übers Ganze gesehen, macht dies auch finanziell Sinn», sagt Husi. Zudem hätte eine Sanierung wohl auch Kapazitätseinbussen zur Folge, da neue Auflagen umgesetzt werden müssten.

Personalzimmer in den Stationen werden geprüft

Im letzten Sommer wurde eine Begleitgruppe gebildet, mit Vertreterinnen und Vertretern der Stoosbahnen, von Behörden, von verschiedensten Interessengruppen, Fachleuten sowie Bewohnerinnen und Bewohnern von Stoos und Morschach, die ihre Wünsche und Ideen in einer breiten Diskussion einbringen konnten. Gegenwärtig sind Ingenieure und Seilbahnbauer (Garaventa Goldau) daran, verschiedene Linienführungen und Bahnsysteme auszuarbeiten und zu prüfen.

Husi, der die strategische Projektleitung innehat, möchte sich nicht detailliert zu möglichen neuen Linienführungen äussern. «Denkbar ist vieles. Gut möglich ist, dass einfach nur die Tal- und Bergstation leicht verschoben werden», führt der Verwaltungsratspräsident aus. Ein leicht verschobener Standort der Berg- und Talstation hätte während der Bauphase den Vorteil, dass der Betrieb möglichst lange aufrechterhalten werden könnte. Ebenfalls in Prüfung ist eine Variante, welche mehr Komfort für die Bahngäste – sprich kürzere Wege auf dem Stoos – bieten würde.

Die Talstation der Luftseilbahn Morschach-Stoos ist in die Jahre gekommen und nicht mehr zweckmässig. Bild: Christoph Clavadetscher

Bezüglich Bahnsystem sei eine Pendelbahn, welche auch aktuell im Einsatz ist, realistisch. Gondelbahn-Varianten würden aber auch geprüft. Ebenso bestehe das Interesse, die Kabinen zu vergrössern, damit in erster Linie die Güterlogistik ohne Hindernisse bewältigt und die Vorgaben des Behindertengleichstellungsgesetzes erfüllt werden könnten.

Was ebenfalls geprüft wird, ist die Möglichkeit von Nachtfahrten, die der Gast selber auslösen kann. Also ein 24-Stunden-Betrieb. «Andernorts gibts es solche Bahnen, das wäre für uns sehr interessant», sagt Husi. Konkret könnte so ausserhalb der Stosszeiten Personal gespart werden, und Gäste wie auch Personen, die auf dem Stoos arbeiten, wären für die Heimreise nicht mehr an einen Fahrplan gebunden. Stoos-Einwohnerinnen und -Einwohner würden an Flexibilität gewinnen und Termine wie Trainings, Proben, Ausgang am Abend ohne Zeitschranken wahrnehmen können.

Kosten und Finanzierung sind noch offen In den letzten Jahren hat die Stoosbahnen AG mit dem Jahrhundertbauwerk der steilsten Standseilbahn der Welt, dem Parkhaus und diversen mittleren und kleineren Projekten schon sehr viel Geld investiert. Allein die anspruchsvolle Standseilbahn kostete 88 Millionen Franken. Die neue Luftseilbahn dürfte – wenn man das Vorhaben mit anderen Bahnprojekten dieser Grössenordnung vergleicht – wohl einen zweistelligen Millionenbetrag im unteren bis mittleren Bereich kosten. Zahlen will und kann Verwaltungsratspräsident Ivo Husi noch keine nennen: «Klar, die Finanzierung von solchen Projekten ist immer anspruchsvoll. Stand heute ist diese auch noch offen, da noch kein Variantenentscheid getroffen wurde und uns demnach auch keine konkreten Projektkosten vorliegen.» Der Zeitplan wird vom finalen Projekt und von allfälligen Volksabstimmungen, wie zum Beispiel über den Teilzonenplan, abhängig sein. Sobald die Projektvarianten vorliegen, werden diese der Begleitgruppe zur Beratung vorgelegt. Der Projekteigner ist die Stoosbahnen AG, weshalb der Variantenentscheid vom Verwaltungsrat der Stoosbahnen AG gefällt wird. Gemäss Husi sollte dies bis im Sommer möglich sein. «Und im Idealfall können wir schon in diesem Jahr das nötige Teilzonenplan-Verfahren anstossen», so Husi. Doch wenn auch alles nach Plan laufen sollte, ist wohl mit mindestens fünf Jahren bis zur Inbetriebnahme zu rechnen. (cc)

Auch für die Gebäude selber werden Mantelnutzungen abgeklärt. Das heisst, dass es nicht nur Bahnstationen wären, sondern der Bau auch sonst noch genutzt werden könnte – etwa als Gepäck- oder Skidepot, touristisch genutzte Gewerberäume oder Wohnungen. Vor allem Letzteres – in der aktuellen Bergstation sind bereits Wohnungen enthalten – hätte gemäss Husi seinen Reiz: «Es ist ja bekannt, dass auf dem Stoos Wohnungen oder Zimmer für Personal sehr gesucht sind, vor allem für Arbeitnehmende aus der Gastronomie.» Weiter müssen die Gebäude neu auch alle Anforderungen des Behindertengleichstellungsgesetzes erfüllen und für den Warentransport optimiert werden.

