Mitarbeitende entdecken Brand in Gross – keine Verletzten An der Grosserstrasse in Gross entdeckten Mitarbeitende eines Betriebs einen Brand. Dieser konnte rasch gelöscht werden. Verletzte gab es keine. 22.01.2020, 16.23 Uhr

Starke Rauchentwicklung im Gebäude – aber alle Personen blieben unverletzt. Kantonspolizei Schwyz

(lil) Mitarbeitende eines Gewerbebetriebs an der Grosserstrasse in Gross haben am Mittwochmorgen im Bereich einer Absauganlage und deren Auffangbehälter einen Brand festgestellt. Dies schreibt die Kantonspolizei Schwyz am Mittwochnachmittag. In der Folge musste die Feuerwehr Einsiedeln um 11.15 Uhr ausrücken. Sie konnte den Brand rasch löschen. Im Gebäude hatte sich dichter Rauch entwickelt, jedoch konnten sowohl alle Mitarbeitenden wie auch alle Hausbewohner das Gebäude unverletzt verlassen.