Ansturm auf Feirenplätze: Hundesitter haben viel zu tun

Morschach Ansturm auf Ferienplätze: Hundesitter wie Mario Betschart haben viel zu tun Seit Corona herrscht in Hundepensionen Hochbetrieb. Mario Betschart erzählt vom Alltag als Hundesitter. Anja Schelbert Jetzt kommentieren 10.01.2022, 08.57 Uhr

Mario Betschart mit Arthos, Joy und Lia (von links). Die Hundepension übernahm er im November 2020 von seinen Eltern. Seither chauffiert der 24-Jährige vierbeinige Feriengäste von A nach B. Bild: Anja Schelbert

Einen Hund halten und trotzdem arbeiten, Ferien machen oder für längere Zeit ungebunden sein, das wünschen sich viele. Seit Beginn der Pandemie herrscht vermehrt Hochbetrieb in den Hundepensionen der Region.

In Morschach, abseits vom Dorfkern, kennt Mario Betschart das Phänomen: Der 24-Jährige ist hauptberuflich Hundesitter. «Zu Hunden hatte ich schon immer einen ganz besonderen Bezug», erklärt er dem «Boten», unterwegs in sein persönliches Hundehotel. Angekommen auf dem Hof, gut 820 Meter über Meer gelegen, mit Stall und Mehrfamilienhaus, öffnet Mario Betschart die Tür. Es begrüssen uns Arthos, Lia und Joy, Betscharts eigene Hunde. Einen Stock weiter unten, im eigentlichen «Feriendomizil», warten etwa Boxerrüde Kenzo oder Frenchiedame Gracie, zwei der aktuell zwölf Gasthunde. Es ist erstaunlich ruhig und sauber im Haus – und das trotz so vieler Hunde? Mario Betschart nickt: «Nun ja, für mich gehört jeder Hund zur Familie. Und wie in jeder Familie gibt es hier Regeln.» Wenn er morgens aufstehe, würden nach der Fütterung erst Boxen, Auslauf und Aufenthaltsbereich gereinigt, dann die Vierbeiner sowohl körperlich als auch geistig ausgelastet. Diese Routine sei wichtig, um die gesetzlichen Standards für eine Hundepension einzuhalten, aber vor allem seien die Hunde so viel ausgeglichener und verhielten sich selbst bei Besuch unaufgeregt.

«Haben mehr Anfragen, als wir Plätze bieten können» Nicht nur in Mario Betscharts Hundepension sind freie Plätze Mangelware. Die Nachfrage ist generell hoch. Wie das Tierheim Schwyz auf Anfrage schreibt, ist die dortige Hundepension seit Mitte Dezember «komplett ausgebucht». Im Tierheim Schwyz gibt es insgesamt neun Pensionsplätze, zwei davon sind für Notfälle reserviert. Tanja Looser stellt fest: «Wir haben mehr Anfragen, als wir Plätze bieten können. Die Anfragen für die Pension sind sehr unterschiedlich. Ein Grund, weshalb viele Anfragen kommen, ist wohl, dass es hier in der direkten Umgebung nur wenige Hundepensionen und kein anderes Tierheim gibt.» Wie Tanja Looser weiter mitteilt, sind im Tierheim Schwyz derzeit zwei Tierschutzhunde, zwei Tageshunde und sechs Ferienhunde zu Gast. Und: «Bei der Belegung kommt es auf die Grösse der Hunde an.» Zwei kleine Hunde aus demselben Haushalt könnten sich, um Platz zu sparen, eine Box teilen. Damit könnte das Tierheim Schwyz insgesamt für bis zu vierzehn Hunde Pensionsplätze anbieten, abhängig natürlich von der Verträglichkeit und den individuellen Bedürfnissen der Hunde. (anj)

Er spielt den Taxichauffeur für die Vierbeiner

Mario Betschart betreut Kunden von Knonau bis nach Realp; als Hundesitter ist er weit über den Talkessel hinaus gefragt. Und die Warteliste für Neukunden ist lang – seit Corona häufen sich Anfragen «en masse», wie er sagt. Das Bedürfnis, einen Hund zu halten, sei in der Bevölkerung definitiv gewachsen.

Damit Frauchen und Herrchen dennoch Ferien machen oder arbeiten kann, betreut Betschart die Vierbeiner, holt sie aber auch bei den Besitzern ab und chauffiert sie anschliessend wieder zurück. Dafür hat der Hundesitter einen speziellen Transporter, ausgerüstet mit Boxen und Sicherheitsgurten für Hunde.

Aufenthalt kann einem alten Hund neue Tricks beibringen

Im Gespräch betont der Morschacher zudem, dass eine Hundepension nicht nur die Abwesenheiten der Halter überbrücke. Betschart stellt auch fest, dass selbst zurückhaltende Hunde nach einem Aufenthalt in einer Pension viel sozialer mit Artgenossen agieren. «Den Grund dafür sehe ich darin, dass sie stets mit anderen Hunden konfrontiert sind und so lernen müssen, im Rudel zu funktionieren.» Weil Mario Betschart Hunde aller Rassen, Grössen und Arten beherbergt, könne dies einen positiven Effekt erzielen. Die Halter könnten sich so eine Auszeit gönnen, während deren Hunde Neues lernten.

