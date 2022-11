Morschach Ohne «Billett» am Steuer: Frontalkollision fordert drei Verletzte Am Dienstagabend ist es kurz vor Mitternacht auf der Dorfstrasse in Morschach zu einer Kollision zwischen drei Personenwagen gekommen. Drei Personen erlitten leichte Verletzungen und mussten hospitalisiert werden. 16.11.2022, 16.33 Uhr

Kurz vor Mitternacht fuhr ein 39-jähriger Automobilist in Morschach Richtung Brunnen. Dabei geriet er auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem entgegenkommenden Personenwagen. Das in Richtung Brunnen fahrende Fahrzeug drehte sich und kollidierte in der Folge mit einem weiteren herannahenden Auto.