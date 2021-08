Axenfels-Überbauung in Morschach zu Recht bewilligt

MORSCHACH Axenfels-Überbauung zu Recht bewilligt Das Bundesgericht stützt einen Entscheid des Verwaltungsgerichts und gibt dem Gemeinderat Morschach recht. Ruggero Vercellone 25.08.2021, 14.56 Uhr

Gemäss Bundesgericht darf hier in Morschach nun doch gebaut werden.

Bild: Ernst Immoos

Ein langwieriger Streit um den Bau von fünf Mehrfamilienhäusern auf dem Gebiet Axenfels in Morschach ist vom Bundesgericht entschieden worden. Der Streit begann im Februar 2016, als ein Gesuch für den Erlass des Gestaltungsplanes «Axenfels Mitte» und das Baugesuch für die fünf Mehrfamilienhäuser eingereicht worden war. Einsprachen dagegen wies der Gemeinderat Morschach ab.

Im Juli 2018 reichte die Bauunternehmung ein neues Baugesuch mit einer Projektänderung ein. Auch dagegen setzten sich zwei Eigentümer mehrerer benachbarter Grundstücke zur Wehr. Der Gemeinderat wies die Einsprachen erneut ab und erteilte die Baubewilligung unter Auflagen, Bedingungen und Vorbehalten.

Der von den Einsprechern angerufene Regierungsrat hob diesen Entscheid allerdings wieder auf und verlangte weitere Abklärungen. Gegen diesen Regierungsratsbeschluss erhoben sowohl die Einsprecher als auch die Bauherrin Beschwerde beim Verwaltungsgericht.

Dieses vereinigte beide Verfahren, wies die Beschwerde der Nachbarn ab, gab der Bauherrin und dem Gemeinderat Morschach recht und bestätigte die ursprünglich erteilte Baubewilligung.

Nicht rechtsgenüglich begründet und offensichtlich falsch

Deshalb zogen die Nachbarn vors Bundesgericht. Dort blitzten sie aber ab. Die Beschwerdeführenden erhoben verschiedene Rügen, ohne diese jedoch zu begründen, stellte das Bundesgericht fest. So machten sie etwa eine willkürliche Verweigerung der Einsicht in Baukommissions- und Gemeinderatsprotokolle geltend, ohne zu spezifizieren, um was für Protokolle es sich dabei handelt und inwiefern diese für das vorliegende Verfahren einschlägig sein sollten.

Sie stellten auch verschiedene verfahrensrechtliche Anträge, ohne diese rechtsgenüglich zu begründen. Sie bestritten zudem Erschliessungsvoraussetzungen, die aber laut Bundesgericht offensichtlich gegeben seien.

Das Bundesgericht wies die Beschwerde ab, legte den Beschwerdeführern die Gerichtskosten von 3000 Franken auf und verpflichtete diese, der Bauherrschaft eine Entschädigung von 3000 Franken zu bezahlen.

Hinweis: Bundesgerichtsurteil 1C_421/2020 vom 22. Juli 2021