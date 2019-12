Motorkarren brennt in Unteriberg In Unteriberg ist am Mittwoch ein Motorkarren eines Landwirts in Brand geraten. Verletzt wurde niemand. 05.12.2019, 11.23 Uhr

(sda) Zum Brand ist es am Mittwochnachmittag in Unteriberg gekommen. Die Feuerwehr konnte das Feuer, das im Motorraum ausgebrochen war, rasch löschen. Verletzt wurde niemand. Als Brandursache stehe ein technischer Defekt im Vordergrund, teilte die Kantonspolizei Schwyz am Donnerstag mit.