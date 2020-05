Motorradfahrer in Schindellegi schwer verunfallt

Ein 56-jähriger Töfffahrer ist bei einem Unfall in Schindellegi am Mittwoch erheblich verletzt worden. Er war in einer Kurve gestürzt und unter einer Leitplanke eingeklemmt worden. Der Mann wurde mit einem Helikopter in eine ausserkantonale Klinik geflogen.

20.05.2020, 17.50 Uhr