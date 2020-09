Motorroller rammt in Schübelbach Fussgängerin Auf Höhe der Bushaltestelle Schübelbach-Dorf fuhr ein Rollerfahrer in eine Fussgängerin, welche die Strasse überqueren wollte. 16.09.2020, 12.33 Uhr

(pjm) Der Unfall ereignete sich am Dienstagabend um 21.15 Uhr, wie die Kantonspolizei Schwyz mitteilte. Ein 17-jähriger Rollerfahrer fuhr auf der Kantonsstrasse in Schübelbach in Richtung Sieben. Auf Höhe der Bushaltestelle Schübelbach-Dorf kollidierte er mit einer 55-jährigen Fussgängerin, welche beim Fussgängerstreifen die Fahrbahn überquerte. Die Fussgängerin musste mit dem Rettungsdienst ins Spital gefahren werden.