Reportage: Mit Kühen und Pferden auf die Glattalp im Muotathal

Muotathal 700 Stück Vieh und über 100 Helfer: So zogen die Älpler auf die Glattalp Die letzte Schwyzer Alpauffahrt ist zugleich die grösste im Kanton. Unsere Reportage mit Aufnahmen vom Freitag und Samstag. Ernst Immoos Jetzt kommentieren 03.07.2022, 18.14 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Am Samstag, etwa 14 Tage früher als üblich, wurden die letzten Schwyzer Hochalpen mit Tieren bestossen. Das Vieh von den darunterliegenden Alpen auf dem steilen, schmalen und teilweise rutschigen Bergweg hochzutreiben, ist jeweils eine Herkulesaufgabe. Gleich mehrere Älpler brachten gestaffelt gegen 700 Stück Vieh auf die Glattalp und die umliegenden Alpen.

Mit den Pferden ging es am Freitag auf die Alp. Leserbild: Antonia Föhn

Dafür standen etwa 100 Helferinnen und Helfer im Einsatz, um die Tiere auf der stundenlangen Bergtour heil nach oben zu bringen. Gar mancher Schweisstropfen wurde bei schönstem Wetter an der wohl zähesten Alpauffahrt weggewischt. Mensch und Tier kamen danach auf ihre Rechnung.

Während es bei den Alphütten nach feinem Kaffee Schnaps roch und ein glutschtiges Znüni aufgetischt wurde, grasten die Tiere auf den saftigen Wiesen um und oberhalb des Gattalpsees.

Es ist geschafft! Leserbild: Antonia Föhn

Bis in den September hinein bleibt nun das Vieh oben, ehe es dann wieder auf die unteren Alpen abgetrieben wird. Die Älplerfamilien Gwerder und Bürgler hoffen nun auf eine schöne Alpzeit, andere mit viel Nässe und Schnee kennen sie eben auch.

Die unvergleichliche Stimmung auf der Glattalp. Leserbild: Antonia Föhn

Das Urgestein der Glattalp

Hunderte von Rindern sömmern Jahr für Jahr auf der Glattalp. Zum 70. Mal ist Edi Gwerder mit dabei, zuerst damals als Kleinkind, dann als Stütze seines Vaters und später als selbstständiger Älpler.

Der rüstige Bergler kennt nicht nur fast jeden Stein auf der weitläufigen Alp. Um die 50 Bauern treiben etwa 300 Stück Vieh auf, für das die Gwerders verantwortlich sind. Er mit seiner grossen Tiererfahrung kann auch jedes Stück dem richtigen Auftreiber zuordnen. Das ist schon ein kleines Kunststück, sehen doch die Rinder, abgesehen von den Haarfarben, die immer bunter werden, alle fast gleich aus.

Vom Glatteis auf die blumige Alpwiese

Mit grosser Leidenschaft alpt auch Daniel Bürgler auf dem Hochplateau über dem Bisistal. Zum 30. Mal verbringen Daniel und Beatrice Bürgler den Sommer mit gegen 300 Stück Vieh und Pferden auf der Glattalp. Er liebt die Schönheit der Natur, und die findet er auf dieser Hochalp an allen Ecken und Enden. Der tägliche Rundgang «ums Vieh» nimmt viel Zeit in Anspruch – um die vier Stunden wird dafür benötigt.

Dieses prächtige Alpenpanorama können die Bürglers bis Mitte September geniessen. Dann «weht» schon bald für Daniel Bürgler ein kühler Wind. Von Oktober bis April arbeitet der Älpler jeweils auf der Kunsteisbahn Zug. Auch diese Arbeit ist verantwortungsvoll. Mit seinem Gefährt hobelt Bürgler die verfahrene Schicht des Eises ab, um es so wieder blitzblank den Eisläufern zu überlassen. Und das fast solange, bis er das Gras auf der Glattalp wieder wachsen hört.

Musicalsänger melkt die Geissen

Gwerders haben eine lange Älplertradition auf der Glattalp. S’Heiris, wie man sie nennt, sömmern heuer zum 76. Mal auf der wildromantischen Hochalp. Heinrich Gwerder übernahm diese Alpstelle 1946 als Rinderhirt. Mit dabei seit Kindsbeinen auch Sohn Edi. Nun alpen Edi und seine Frau Bernadette seit über 40 Jahren. Ihnen zur Seite stehen die Söhne Christian und Manuel. Dieses Jahr sömmert die Familie auf Glattalp etwa 300 Stück Vieh, darunter 30 Pferde (diese machten sich am Vorabend auf die Bergtour). Dies in dritter Generation, beziehungsweise vierter, wenn man die Kleinkinder Lina und Julia der Familie Christian und Romana Gwerder dazu zählt.

An Bewegung wird es den Hirten nicht fehlen, sind sie doch tagtäglich auf der Alp unterwegs, um nach dem Vieh zu schauen. So früh wie gegenwärtig sind sie nicht jeden Sommer auf dem Kontrollgang. Vater Edi hat in seinen jahrzehntelangen Alpzeiten viel erlebt, beispielsweise, dass ein Alpsommer erst am 6. August begann.

Mensch und Tier waren auf dieser Bergtour gefordert. Bild: Ernst Immoos

Christian Gwerder ist das Multitalent der Familie. Vor nicht allzu langer Zeit bestand Christian die Profi-Musicalausbildung und war danach bereits an einer Musicalweltpremiere auf der Bühne. Der Zimmermann und Älpler hat sich mit Singen und Schauspielen ein weiteres Standbein geschaffen. Jetzt steht aber bei ihm das Alpen im Mittelpunkt. Verantwortlich ist er unter anderem für die 26 Melkgeissen, bei denen er täglich gegen 50 Liter Milch «abzapft». Von seiner künstlerischen Ausbildung bekommen auch die Geissen etwas ab:

«Wenn ich juuze oder singe, sind sie viel ruhiger und hören gar zu.»

Seine ausgebildete Stimme will er im Herbst dann noch weiter schulen lassen.

Christian Gwerder melkt 26 Geissen. Bild: Ernst Immoos

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen