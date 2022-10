Alpchäsmärcht Muotathal zieht Publikum in Scharen an

Muotathal Acht Tonnen Käse verkauft: Alpchäsmärcht zieht Publikum in Scharen an Nach zwei turbulenten Jahren zeigten sich die Veranstalter hocherfreut, den traditionellen und bereits 26. Muotitaler Alpchäsmärcht im gewohnten Rahmen durchzuführen. Alain Hospenthal Jetzt kommentieren 31.10.2022, 09.36 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der OK-Präsident Christian Föhn freut sich über die zahlreichen Besucherinnen und Besucher. Bild: Alain Hospenthal

Bereits bei der Einfahrt in Muotathal wurde schnell klar: Dieser Anlass hat sich längst weit über die Kantonsgrenze hinaus zum Publikumsmagneten gemausert. Die dorfeingangs bereitgestellte grosse Parkwiese zeigte sich bereits am Samstagmittag gut belegt und liess erahnen, welch grosser Besucherstrom beim Schulhaus Stumpenmatt aufmarschierte.

Einmal mehr bewiesen die Muotathaler Alpkäserinnen und Alpkäser, dass sie nicht in der Zeit stehen geblieben sind. Vielmehr unterstreichen sie mit ihren Produkten den Willen, ihren wertvollen Alpkäse stetig zu verfeinern und mit grösster Sorgfalt im Einklang mit der Natur zu produzieren.

«Der Anlass hat über die letzten Jahre laufend an Bedeutung gewonnen», bestätigt Christian Föhn, OK-Präsident des Muotitaler Alpchäsmärchts. Mittlerweile habe er auch im Tourismus einen hohen Stellenwert. Dies liege unter anderem daran, dass sogar Schweiz Tourismus, aber auch Stoos-Muotathal Tourismus den Anlass in ihrer Kommunikation erwähnten.

Beachtliche acht Tonnen Käse wechselten den Besitzer

Hauptgrund zum Besuch des Marktes sei aber nach wie vor der angebotene Käse selbst. Dies zeige sich in der enormen Absatzmenge von insgesamt acht Tonnen, so Föhn weiter. «Für die Ausstellenden ist es eine wichtige Plattform, um ihre Produkte einem grossen Publikum näherzubringen.»

Zusammen mit seinem Team von insgesamt acht Leuten zeichnet Föhn seit sechs Jahren für die Vorbereitung des Alpkäsemarkts verantwortlich, wobei die Vorbereitungen jeweils ein Jahr dauerten und gleich nach Abschluss des letzten Marktes aufgenommen würden.

Brauchtum und Handwerk unter dem Motto Alpabfahrt

Natürlich durften am Alpchäsmärcht bewährte Traditionen nicht fehlen, und so kam auch das damit verbundene Brauchtum nicht zu kurz. Heuer stand der Muotathaler Alpkäsemarkt unter dem Motto Alpabfahrt. Und deshalb war es den Organisatoren ein Anliegen, das Handwerk rund um die Alpabfahrt näher präsentieren zu können.

So stellte beispielsweise die Familie Büeler aus Ried-Muotathal im Foyer ihre Leder- und Stickereiarbeiten mit fein verzierten Kuh-Nasenbändern und Glockenriemen zur Schau. Die Familie Büeler begann bereits vor 30 Jahren mit der Herstellung von zierlich bestickten Lederwaren. Diese seien insbesondere als Preise an Ausstellungen, als Geschenkartikel und zur Umzugsdekoration sehr beliebt, erklärt Doris Büeler.

Nebst einer Vielzahl von Verkaufsständen kam auch das Unterhaltungsprogramm nicht zu kurz. So wurde in allen Festwirtschaften ausgiebig musiziert, und am Samstagabend fand ein gross angelegter Unterhaltungs- und Tanzabend statt. Zu sehen gab es Auftritte der Schüpferi Meitli, des Handorgeltrios Müller-Lüthi-Alder, der Spassakrobaten Fortis und des Echos vom Druosbärg.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen