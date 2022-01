Muotathal: Fünf Huskys töten Hund vor den Augen eines Mädchens

Muotathal Huskys töten während Tour mit Gästen den Hund eines Mädchens Hund Laja starb in Muotathal vor den Augen eines zehnjährigen Kindes. Andreas Seeholzer Jetzt kommentieren 12.01.2022, 05.00 Uhr

Ein Bolonka Zwetna, wie einer auf diesem Bild zu sehen ist, wurde in Muotathal von Huskys angegriffen und getötet. Bild: Pixabay

Ein zehnjähriges Mädchen musste am 18. Dezember in Muotathal mitansehen, wie fünf Huskys über ihren kleinen Begleiter Laja herfielen und diesen töteten. Das Mädchen hatte Glück, dass ihm selbst nichts passiert ist. Es erlitt aber einen Schock.

Die Kleine war mit ihrem Hund in der Nähe des Fussballplatzes in der Weid in Muotathal unterwegs, als das Unglück geschah. Ein Schlittenhundeführer der Erlebniswelt Muotathal GmbH traf mit fünf Hunden und Gästen auf das Mädchen mit dem Hund. Wie es von der Erlebniswelt Muotathal GmbH auf Anfrage heisst, hat der Schlittenhundeführer zwar das Mädchen gesehen, den kleinen Hund aber leider erst zu spät.

Die fünf Schlittenhunde gerieten beim Anblick des kleinen Bolonka ausser Kontrolle und töteten das Tier. Dabei hatte das Mädchen Glück, dass ihm selbst nichts passiert ist. Während der Hundeführer sich nach dem Unfall um die Tiere kümmerte, haben sich seine Gäste dem Mädchen angenommen und dieses betreut.

Organisatoren äussern Bedauern

Von der Erlebniswelt Muotathal GmbH wird von einem tragischen Unfall gesprochen. Es sei der erste, der sich in der 23-jährigen Geschichte des Husky-Camps ereignet habe. «Es tut uns ausserordentlich leid», sagt Carlo Heinzer von der Erlebniswelt Muotathal GmbH. Der getötete Hund werde der Familie vollständig finanziell entschädigt. Wie es in Muotathal heisst, hat sich der Schlittenhundeführer bei der Familie nach dem Zustand des Mädchens erkundigt und dabei auch sein Bedauern geäussert.

Die Mutter des Kindes will sich auf Anfrage zum Fall nicht äussern. Wie jedoch der Familie nahestehende Kreise wissen, ist das Mädchen nach dem Vorfall traumatisiert. Es sieht immer wieder die Bilder, wie die Huskys ihre Laja töten. Der Fall wurde der Polizei gemeldet, das Veterinäramt des Kantons Schwyz will sich zum laufenden Verfahren aber nicht äussern.

Die Erlebniswelt Muotathal GmbH ist bei der Schweize­rischen Kynologischen Gesellschaft (SKG) zertifiziert und Mitglied im Schweizerischen Klub für Nordlandhunde. Die Zucht trägt den Namen «Muota Snow Valley». Rund zwei Drittel der Huskys stammen aus eigener Zucht. Die Welpen werden nicht verkauft. Seit über 20 Jahren bietet die Erlebniswelt Muotathal GmbH Touren mit den Siberian Huskys an.

