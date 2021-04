Muotathal Schwyzer Parlamentarier sollen sich für Poststelle einsetzen Fred Föhn setzt den Kampf um den Erhalt der Post Muotathal mit einem Brief an die Schwyzer National- und Ständeräte fort. Silvia Camenzind, Bote.ch 08.04.2021, 16.57 Uhr

Die Poststelle Muotathal soll erhalten bleiben, dafür sollen sich die Schwyzer Parlamentarier in Bern einsetzen. Bild: Franz Steinegger/Bote der Urschweiz

«Sie haben heute mein Couvert im Briefkasten, welches – leider – keinen Aprilscherz enthält», schreibt Fred Föhn in einer Mail an die Schwyzer Parlamentarier, von denen er nun Unterstützung im Kampf für die Beibehaltung der Post Muotathal erwartet.

Er hofft, dass eine Nationalrätin, ein National- oder Ständerat einen direkten Zugang zu Uvek-Vorsteherin Simonetta Sommaruga hat. «Eine FDP-Parteipräsidentin hat Gewicht, ein Ständeratspräsident noch mehr, ein Ständerat von der mitbetroffenen Gemeinde Illgau ebenfalls», schreibt Föhn an die Schwyzer Parlamentarier.

Gerichtlicher Weg dauert lange

«Die Post will Ende April die Poststelle Muotathal schliessen und in eine sogenannte Filiale mit Partner umwandeln; gleichzeitig sollen aber zwei Dörfli mit der Bevölkerungszahl von Illgau im Neuenburgischen eine eigene Poststelle behalten», erklärt Föhn erneut.

Er hat Klage gegen die Post eingereicht. Doch er befürchtet, dass der gerichtliche Weg zu lange dauern wird. Deshalb setzt er parallel auf die Politikerin und die Politiker:

«Darum bitte ich Sie, alles in Ihrer Macht stehende zu tun, damit die Post die Gleichbehandlung von vergleichbaren Randregionen praktiziert, zu der sie verpflichtet ist.»

Fred Föhn ist mit seinen Vorstössen, Anträgen und Beschwerden in Bern schon mehrmals abgeprallt, gibt aber nicht auf, weil er für jene 500 Personen einsteht, welche gegen die Post-Schliessung in Muotathal unterschrieben hatten.

«Stellen Sie sich vor, in der Schweiz unterschriebe eine Million. Wer würde das ignorieren? Würden Sie? Sie politisieren im nationalen Kontext. Können Sie es hinnehmen, dass der Kanton Schwyz derart krass benachteiligt wird?», gibt er den Parlamentariern zu bedenken.

Noch einen Monat oder etwas länger

Die Parlamentarier sollen aktiv werden. Er empfiehlt ihnen, seinen im Couvert beigelegten Appell an Regierungsrat Barraud zu lesen, den er Ende März geschrieben hatte. Und er hofft, Zeit zu gewinnen, weil er bei der Umwandlung der Post Illgau in eine Filiale einen Verfahrensfehler der Post ortet.

«Weil die Gemeinde Illgau ihre Massenversendungen – wie zum Beispiel die Abstimmungscouverts – auf der Post Muotathal aufgibt; weil die Post den Hausservice in Illgau von Muotathal aus anbietet; weil Illgau also eine Abhängigkeit von der Post Muotathal hat, muss die Post bei einer Umwandlung die mitbetroffene Gemeinde Illgau angehen. Gemäss Gemeindekanzlei Illgau hat die Post dies nicht getan. Also liegt ein Verfahrensfehler vor», schrieb Fred Föhn an Barraud.

Nun wird weitergekämpft. Sicher einen Monat lang oder noch länger.