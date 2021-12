Muotathal «Wetterschmöcker» Peter Suter gestorben Die «Muotitaler Wetterfrösche» haben ein langjähriges Mitglied verloren: ein Wetterprophet, dem Seriosität wichtiger war als Gaudi. Ernst Immoos Jetzt kommentieren 08.12.2021, 23.59 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Peter Suter war viel in seinem geliebten Muotatal unterwegs und beobachtete die Natur. Archivbild: Ernst Immoos

Sandstrahler und Wetterprophet ist der 94-jährige Peter Suter gewesen, wie in der Todesanzeige nachzulesen ist. Beide «Berufe» hat er bestens unter einen Hut gebracht, denn der Riedtner war ein Sport- und Naturmensch und deshalb in seiner Freizeit viel in den Bergen und beim Wandern anzutreffen. Sandstrahler Peter Suter war nicht nur ein anerkannter Berufsmann, sondern auch ein Wetterschmöcker, dem die Natur den nötigen Hintergrund gab.

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen