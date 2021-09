Mythen In der Holzegg weiden Dutzende Gämsen direkt am Wanderweg Im Jagdbanngebiet spüren die Gämsen den Schutz. Entsprechend zutraulich sind sie gegenüber Menschen. Franz Steinegger 28.09.2021, 05.00 Uhr

Ein ungewöhnlicher Anblick: Hart am Wanderweg weidete am Samstag friedlich ein Ruder von 26 Gämsen. Bild: Franz Steinegger (Holzegg, 25. September 2021)

Wo bis vor wenigen Tagen noch die Kühe auf der Alp Holz weideten, äsen nun Gämsen im Herbstgras. Ein Rudel mit 26 Tieren konnten die Wanderer am Weg von der Holzegg Richtung Mythenbad beobachten. Sie weideten nur wenige Meter vom Wanderweg entfernt friedlich auf der Alpwiese.

«Das ist einmalig in der Schweiz, vielleicht sogar in ganz Europa», sagt Wildhüter Pius Reichlin. «Die Tiere haben sich in diesem touristisch vielbegangenen Gebiet an die Menschen gewöhnt», erklärt der Schwyzer das ungewöhnliche Verhalten.

Keine Annäherung suchen, denn die Gämse ist ein Fluchttier

Hinzu kommt, dass sich die Gämsen im Jagdbanngebiet Mythen aufhalten, das europaweit älteste seiner Art. Der Wanderweg bildet die Grenze zum Schutzgebiet. «Die Tiere haben während Jahrzehnten die Erfahrung gemacht, dass ihnen in dessen Gemarchen keine Gefahr durch die Jagd droht», erklärt Pius Reichlin. Die Hochwildjagd, in deren Verlauf die Tiere vorsichtiger werden, liegt erst wenige Tage zurück. Doch die Mythengämsen scheint das nicht zu kümmern. Sie weideten völlig entspannt. Wildhüter Reichlin appelliert dringend an die Wanderer, auf dem Weg zu bleiben und sich den Gämsen nicht zu nähern. «Die Gämse ist kein Streicheltier, sondern ein Fluchttier. Die Mythengämsen können die Gefahren sehr gut einschätzen. Wenn man sich ihnen nähert, werden sie nervös und fliehen.»

Und Hunde seien unbedingt an der Leine zu halten. Das sollte selbstverständlich sein, denn der Kanton Schwyz kennt die Leinenpflicht.