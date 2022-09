Rothenfluh: 59-jähriger Gleitschirmpilot stürzt ab

Mythengebiet 59-jähriger Gleitschirmpilot stürzt auf der Rothenfluh ab Auf der Rotenfluh hat sich am Sonntagnachmittag ein Gleitschirmunglück ereignet. Die Rega flog einen abgestürzten Piloten ins Spital. Geri Holdener Jetzt kommentieren 05.09.2022, 07.09 Uhr

Liegend wurde der Patient aus dem Hang geflogen. Leserbild

Perfektes Flugwetter lockte am Sonntag massenhaft Gleitschirmflieger in die Berge. Die Winde waren ideal für einen Start im Mythengebiet.

Am frühen Sonntagnachmittag hob ein 59-jähriger Pilot beim Startplatz Rotenfluh ab. Sekunden später geriet er in Probleme und schlug etwas unterhalb des Startareals im Hang auf. Die Rega musste alarmiert werden. Von allen verfügbaren Helikoptern war die Rega 3 aus Bern am schnellsten auf dem Unfallplatz.

Ein Notarzt leistete medizinische Erstversorgung. Nach ersten Erkenntnissen hatte der Gleitschirmler vermutlich Glück im Unglück. Er schien sich nur relativ leichte Verletzungen zugezogen zu haben.

An der Rettungswinde wurden Notarzt und Gleitschirmpilot nach 15 Uhr schonend aus dem Abhang geflogen. Kurz darauf landete der Helikopter im Spital Schwyz.

