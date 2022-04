Tierpark Goldau: Bärin musste eingeschläfert werden

Tierpark Goldau Bärenattacke im Tierpark Goldau: Eines der Tiere musste eingeschläfert werden Am Donnerstag musste eine Bärin des Tierparks Goldau eingeschläfert werden. Aufgrund eines offenen Schiebers waren sie und ein männlicher Braunbär aneinandergeraten. 22.04.2022, 10.45 Uhr

Im Tierpark Goldau musste am Donnerstag eine Bärin eingeschläfert werden. Die Bären, die in der freien Natur als Einzelgänger unterwegs sind, leben im Tierpark in voneinander getrennten Abteilen. Jeweils am Nachmittag werden die Bären in den Stall geholt, um in der Anlage Futter zur Beschäftigung zu verteilen. Dabei ereignete sich der Vorfall, wie der Tierpark Goldau in einer Mitteilung schreibt: Wegen eines offenen Schiebers trafen der 14-jährige männliche Braunbär Takis und die 31-jährige Bärin Laila aufeinander.