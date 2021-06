Küssnacht Nach Rüge durch Bezirksrat: Jetzt kontert Andreas Thiel Der Satiriker und Küssnachter Schulrat Andreas Thiel wehrt sich. Seine Kritik an der Maskenpflicht an Schulen sei rein privater Natur gewesen. 10.06.2021, 05.00 Uhr

Satiriker Andreas Thiel.

Dominik Wunderli

Der in Küssnacht wohnhafte Satiriker Andreas Thiel ist wiederholt als Redner bei Demonstrationen gegen die Coronamassnahmen aufgetreten und äusserte sich in den sozialen Medien kritisch zur Maskenpflicht an Schulen. Ende Mai teilte der Küssnachter Bezirksrat in einer Medienmitteilung mit, dass er sich ausdrücklich von den privaten Äusserungen Thiels distanziere. Als Schulrat sei Thiel verpflichtet, im Interesse der Bezirksschulen zu handeln sowie das Kollegialitätsprinzip und Amtsgeheimnis zu wahren.

Nun wehrt sich Thiel. «Dass die Coronamassnahmen in den Schulen unter das Amtsgeheimnis fallen, wäre mir neu. Vielleicht sollte der Bezirksrat erst einmal die Geschäftsordnung lesen, bevor er sich so aufführt», sagt er auf Anfrage. Denn: Um ein Amtsgeheimnis zu verletzen, müsse der Sachverhalt geheim sein. Es bleibt die Frage offen, ob das Loyalitätsprinzip gegenüber den Entscheidungen des Schulrats höher zu gewichten ist als das persönliche Recht auf freie Meinungsäusserung.

«Der Geheimhaltung unterstellt ist gemäss Geschäftsordnung die ‹Beratung und Beschlussfassung im Schulrat›, aber nicht deren Auswirkung», betont Thiel. In jedem anderen Fall spreche er nicht in seiner Rolle als Schulratsmitglied, sondern als Privatperson. Der Bezirksrat könne sich sogar glücklich schätzen, dass er sich keine Amtsgeheimnisverletzung zu Schulden habe kommen lassen. «Denn in einem solchen Fall müsste er intern gegen mich vorgehen und dürfte damit nicht an die Medien gelangen, weil er dann gleich selber das Amtsgeheimnis verletzen würde.»

Massnahmenkritischen Eltern eine Stimme geben

Indirekt beweise der Bezirksrat mit seinem Vorgehen also, dass er seine öffentlichen Stellungnahmen als private Äusserungen betrachte. «Und eben gerade das ist prekär, denn als Privatperson darf jeder die Behörde rügen, im Gegensatz dazu darf die Behörde nicht ohne weiteres Private kritisieren», stellt Thiel klar. Er mokiert sich darüber, dass der Bezirksrat ihn öffentlich zu einer «konstruktiven Zusammenarbeit» aufforderte: «Damit unterstellt mir der Bezirksrat indirekt öffentlich, ich würde mich als Schulrat im Gremium nicht konstruktiv verhalten, was gemäss der Geschäftsordnung seinerseits eine Amtsgeheimnisverletzung darstellen würde, wenn denn dem so wäre», kritisiert Thiel. Aber leider dürfe er sich hier nicht öffentlich zu der Zusammenarbeit im Küssnachter Schulrat äussern. Grund: «Weil eben die ‹Beratung und Beschlussfassung im Schulrat› der Geheimhaltung untersteht.»

Auf die Frage, ob er im Schulrat bleibe, sagt er: «Selbstverständlich. Ich bin eine von sechs Stimmen. Damit sind die massnahmenkritischen Kinder und Eltern im Bezirk, die sich nicht testen lassen wollen, in diesem Gremium immer noch klar untervertreten. Ihnen will ich mit meinem Engagement als Schulrat eine Stimme geben.» (em)