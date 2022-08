Junger Dartspieler aus Muotathal hat sein erstes Turnier gewonnen

Nachwuchstalent Für seinen Sport braucht er ein ruhiges Händchen und Nerven wie Drahtseile Der Muotathaler Manuel Schelbert ist leidenschaftlicher Dartspieler und konnte kürzlich seinen ersten Turniersieg feiern. Im Zentrum steht für ihn der Spass am Spiel. Simon Zumbach Jetzt kommentieren 03.08.2022, 20.49 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Das Trainingszentrum zu Hause: Manuel Schelbert hat sich in seinem Elternhaus ein Dart-Zimmer eingerichtet. Bild: Simon Zumbach

Dart darf hierzulande wohl ohne schlechtes Gewissen als Randsportart bezeichnet werden. Anders als beim Fussball oder Eishockey gibt es keine aktive Nachwuchsförderung. So entdeckte auch Manuel Schelbert aus Muotathal die Leidenschaft für den Dartsport eher zufällig. «Bei meinem Gotti hing an einem Baum ein Kartonboard, darauf habe ich immer gespielt», erinnert er sich. Später habe er auch draussen bei sich zu Hause ein Board aufgehängt.

Zur Firmung vor drei Jahren hätte er dann eine Profischeibe geschenkt bekommen. «Da habe ich richtig angefangen zu spielen.» Die Präzision, die der Dartsport erfordere, habe ihn von Anfang an beeindruckt. «Dass man drei Pfeile nacheinander so genau werfen kann, dass die Pfeilspitzen einander noch berühren, das ist schon faszinierend», erzählt er.

Dass auch er selbst die Pfeile äusserst präzis werfen kann, hat Schelbert erst kürzlich bewiesen. Der 15-Jährige sicherte sich nämlich Ende Juni am Obersee Darts Open in Altendorf den Titel bei den Junioren – sein erster Turniersieg überhaupt. «Das war mein bisher grösster Erfolg», freut sich Schelbert. Im Finale schlug er Loris Schaub, den amtierenden Juniorenschweizermeister, mit dem er nach der Niederlage im Finale am Brienz­wiler Dart Open noch eine Rechnung offen hatte.

Das Gymnasium hat Priorität

Mitglied eines Dartvereins ist Manuel Schelbert nicht. Einen solchen gibt es im Talkessel auch nicht, der nächste Verein hat seinen Sitz in Einsiedeln. Dort hätte Schelbert zwar die Möglichkeit, mit anderen Spielern zu trainieren, allerdings fänden die Trainings abends statt, weshalb er den Weg nach Einsiedeln vornehmlich in den Ferien auf sich nehme.

Der Gymi-­Schüler trainiert grösstenteils alleine zu Hause im Elternhaus in Muotathal. Wie viel Zeit er fürs Training finde, hänge davon ab, wie viel er für die Schule machen müsse. Durchschnittlich trainiere er zwischen 30 und 60 Minuten pro Tag. Schelbert betont: «Das Gymi hat Priorität, Dart mache ich einfach zum Spass und kommt klar an zweiter Stelle.»

Steht nächstens ein Turnier an, investiert Schelbert mehr Zeit ins Training, «dann sind es mindestens eineinhalb bis zwei Stunden pro Tag». Das klassische Dartspiel, bei dem die 501 Punkte möglichst schnell runtergespielt werden, simuliere er nur sehr selten, wenn er alleine trainiere, erklärt er. Vielmehr konzentriere er sich auf einzelne Scores und Felder. «Ich fokussiere mich vor allem auf die Würfe auf die Triple 20 und aufs Auschecken (siehe Box) über die Doppel.»

Während er im Scoringbereich – das heisst, wenn es darum geht, möglichst hohe Werte zu werfen – relativ stark sei, habe er im Finish noch Luft nach oben. «Beim Auschecken bin ich in der Vergangenheit inkonstant gewesen», zeigt er sich selbstkritisch.

Auch im mentalen Bereich braucht es Training

Manuel Schelbert arbeitet aber nicht nur an der Präzision, auch im mentalen Bereich brauche es Training, so der Muotathaler. «50 Prozent beim Dart sind Kopfsache», ist er überzeugt. Schelbert selbst macht regelmässig Atemübungen und hat sich erst kürzlich ein Buch mit verschiedenen Übungen zur Nervenkontrolle zugelegt.

«Ein Spiel gegen einen Gegner ist nie dasselbe, wie wenn man alleine trainiert», erklärt er und fährt fort: «Die Arme werden mit der Zeit schwer, und wenn man dann zu viel nachdenkt, trifft man eben genau nicht.» Aus diesem Grund sei es enorm wichtig, in den entscheidenden Momenten einen kühlen Kopf zu bewahren – das sei es, was einen guten Dartspieler ausmache.

Ebenso wichtig ist es für ihn aber auch, Spass am Spiel zu haben – und das sei auch in erster Linie der Grund, warum er überhaupt Dart spiele. Eine Karriere als Profi strebt er nicht auf Biegen und Brechen an. Natürlich sei der Gedanke, einmal Profi zu werden, irgendwo im Hinterkopf. «Aber man muss sich schon bewusst sein, da trainierst du mindestens sechs bis sieben Stunden täglich», weiss Manuel Schelbert.

Zuerst gelte sein Fokus aber ohnehin voll und ganz dem Gymnasium, was danach komme, wolle er sich offenlassen.

Dart kurz und knapp erklärt Spielregeln Ein Dartboard besteht aus 20 Zahlenwerten (1–20). Im Mittelpunkt der Scheibe liegt das Bulls Eye, das 50 Punkte zählt. Um das Bulls Eye ist ein weiterer Ring, das sogenannte Single Bull, das 25 Punkte zählt. Zudem gibt es bei jedem Zahlenwert zwei weitere Ringe, den ganz am Rand liegenden Doublering sowie den in der Mitte des Feldes positionierten Triple Ring. Ein Wurf in einen der Ringe verdoppelt beziehungsweise verdreifacht den Wert des Zahlenfelds. Trifft also jemand im 20er-Feld den Triple Ring, ergibt dies 60 Punkte, was der höchstmögliche Wurfwert pro Pfeil ist. Folglich sind pro drei Pfeile maximal 180 Punkte möglich. Die Spieler werfen jeweils drei Pfeile. Die erreichten Punkte werden vom Ausgangswert 501 Punkte abgezogen. Ziel ist es, möglichst schnell auf null runterzukommen. Um ein sogenanntes Leg zu gewinnen, muss man über ein Doppelfeld auschecken. Hat man also 10 Punkte Rest, muss der Pfeil im Doppelfeld 5 landen. Sieger einer Partie ist, wer zuerst die vorgegebene Anzahl Legs gewinnt.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen