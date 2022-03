Tierpark Goldau: Neue Anlage ist eröffnet

Tierpark Goldau Grosse Freude über die neue Anlage: «Der Haustierpark ist ein Quantensprung» Die neue Auen- und Kulturlandschaft im Grosswijer wurde am Dienstag vor einer Hundertschaft von Gästen eröffnet. Erhard Gick Jetzt kommentieren 30.03.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Einen Haustierpark gab es im Tierpark Goldau schon lange. Was jetzt aber in den letzten Jahren «aus dem Boden gestampft» wurde, darf sich sehen lassen und verdient das Lob und die Feststellung von Anna Baumann:

«Die Geschäftsleitung, die Planer, die Handwerker und viele fleissige Köpfe haben hier Fantastisches geleistet. Der Tierpark Goldau besitzt damit den schönsten Haustierpark in einem Zoo.»

Schon seit 2009 gab es im Tierpark einen Haustierpark neben der Gemeinschaftsanlage für Bär und Wolf. Dieser wurde als Provisorium erstellt – es dauerte bis 2021, bis die Bauarbeiten für das Projekt «Grosswijer» starteten. Bild: Natur- und Tierpark Goldau Um den Tierpark-Besucherinnen und -Besuchern eine ganzheitliche Sicht auf das Nebeneinander von Nutz- und Wildtieren zu bieten, wurde das Areal umgestaltet. Der Grosswijer ist mit rund 10’000 m2 Fläche ein neues Leuchtturmprojekt des Natur- und Tierparks Goldau. Bild: Natur- und Tierpark Goldau Im Herzstück der Anlage, im Grosswijer-Hof, sind Rinder... Bild: Natur- und Tierpark Goldau ...Esel und Maultiere... Bild: Natur- und Tierpark Goldau ...Ziegen... Bild: Natur- und Tierpark Goldau ...Hühner... Bild: Natur- und Tierpark Goldau ...und viele weitere Nutztierarten eingezogen. Bild: Natur- und Tierpark Goldau Das Gebiet wird durch die Anlagen für die Weissstörche und Kraniche ergänzt, welche optimale Lebensräume erhalten haben. Bild: Natur- und Tierpark Goldau Durch die Anlage der Kraniche führt ein Steg für die Tierpark-Gäste, die Tiere finden im bewachsenen Gelände die benötigten Rückzugsmöglichkeiten. Bild: Natur- und Tierpark Goldau Die Tierpark-Direktorin Anna Baumann begrüsste die anwesenden Gäste. Bild: Natur- und Tierpark Goldau Der Grosswijer wurde durch Pfarrer John Joy eingeweiht. Bild: Natur- und Tierpark Goldau Tierarzt und Kurator Martin Wehrle führte durch die Anlage und gab Auskunft über die Nutztiere. Bild: Natur- und Tierpark Goldau Diese Bündner Oberländer Schafe sind ebenso gespannt darauf, den Grosswijer zu erkunden, wie die Besucher – sie sind neu eingezogen. Bild: Natur- und Tierpark Goldau

Seiner Freude über das gelungene Werk gab auch Martin Wehrle, Tierarzt und Geschäftsleitungsmitglied, Ausdruck: «Wir haben vor dem Bau der Anlage in unseren Provisorien viel Erfahrungen mit den seltenen Haustieren gesammelt. Jetzt freuen wir uns, mit Stolz die neue Anlage eröffnen zu dürfen. Hier können unsere Nutztiere hautnah erlebt werden. Wir können aufzeigen, woher unser Fleisch, die Milch und Produkte der Landwirtschaft kommen und wie die Tiere leben.» Für den Tierpark sei die Eröffnung ein Meilenstein, ja ein Quantensprung. Nach der Begrüssung durch die Tierpark-Direktorin Anna Baumann wurde der Hof vom katholischen Pfarrer John Joy eingesegnet.

Eine Ausstellung zum Verhalten von Mensch und Tier geplant

Auf dem Gebiet Grosswijer soll das Nebeneinander von Haus- und Wildtieren erlebbar werden. Im Zentrum steht der Haustierpark mit einem Bauernhof. Einen besonderen Effort kurz vor der Eröffnung hat auch Rahel Keller, Geschäftsleitungsmitglied und Marketingverantwortliche des Tierparks, geleistet. «Sie hat in letzter Minute alle Beschriftungen im Haustierpark entwickelt und angebracht», sagte Anna Baumann.

Damit das Erlebnis und das Verhalten zwischen Mensch und Tier auf dem Bauernhof in Zukunft noch vertieft werden kann, ist eine Ausstellung zum Thema geplant. Ausserdem hat Rahel Keller ein modernes Schulzimmer in den Räumlichkeiten des Stalles eingerichtet.

Einen wesentlichen Anteil an der 4,6 Millionen Franken teuren Anlage im Grosswijer in Goldau hat auch die im Kanton Zürich wohnhafte Brita Meier-Birkel. Sie pflegte, wie schon bei anderen Tierpark-Projekten, eine hohe Affinität für das Projekt Auen- und Kulturlandschaft und hat einen wesentlichen finanziellen Anteil an den Haustierpark gespendet. «Ich habe gesehen, wie die Tiere hier vor der Realisierung des Parks in bescheidenem Umfeld gelebt haben. Das Tierwohl liegt mir sehr am Herzen. Deshalb habe ich das Projekt mit den Eseln, Kühen, Ziegen etc. spontan und als Herzensangelegenheit unterstützt», so die Unternehmerin.

Beitrag: Tele 1

Die neue Anlage Grosswijer im Tierpark Goldau Video: PilatusToday

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen