Neue Geschäftsführung für das «Swiss-Chalet» Merlischachen Das «Swiss-Chalet» mit Restaurant, Hotels und Badi-Lounge in Merlischachen erhält eine neue Direktion. Der Zürcher Hotelier Noel Egloff tritt die Nachfolge des bisherigen Direktionspaars Jeannine N. und Karel Nölly an. 30.04.2020, 12.00 Uhr

Das Swiss-Chalet in Merlischachen. Bild: PD

(zim) Aufgrund der gegenwärtigen Coronakrise ist auch das «Swiss-Chalet» in Merlischachen zurzeit geschlossen. Die Wiedereröffnung des Betriebes am 11. Mai wird mit einem neuen Geschäftsführer vorbereitet, heisst es in einer Medienmitteilung der Hotel Merlischachen Holding AG vom Donnerstag.