Schwyz Neue Rigibahn-Züge nehmen nächsten Frühling den Betrieb auf Geplant und gefertigt werden die neuen Fahrzeuge von Stadler Rail. Was mit den ausrangierten historischen Wagen passiert, ist noch unklar. 13.05.2021, 08.56 Uhr

(lil) Weiss, Schwarz und Bronze: An der Generalversammlung der Rigi Bahnen AG wurde das Design der neuen Züge vorgestellt. 110 Jahre nachdem mit dem Triebwagen Nr. 6 auf der Arth-Rigi-Bahn die Elektrifizierung eingeläutet wurde, werden die Farben dieser Vorreiterin für die neuen Züge übernommen. Dies schreibt die Rigi Bahnen AG in einer Mitteilung.

Das Vorbild. Bild: Rigi Bahnen AG

Die Neuinterpretation. Visualisierung: Rigi Bahnen AG

Die nach oben gerichteten Fronten der neuen Wagen unterscheiden sich bewusst von jenen von Hochgeschwindigkeitszügen. Das Fahrerlebnis und die Aussicht seien gemäss Mitteilung zentrale Elemente der Fahrzeuggestaltung. Daher die Senkfenster an den Zugseiten. Der Fahrgastraum verfügt über einen barrierefrei zugänglichen Niederflurbereich bei den Türen. Die Sitze sind leicht geneigt, um das Gefälle während der Fahrt zu kompensieren. Der Innenraum ist in hellen Erdtönen gehalten und mit Holzdecor verziert. Das Innen- und Aussendesign hat die Rigi Bahnen AG zusammen mit der Firma Milani Design entwickelt.

Die Innenansicht der neuen Züge. Visualisierung: Rigi Bahnen AG

Eckdaten der neuen Fahrzeuge Kapazität: Je 150 Sitz- und 50 Stehplätze

Länge: 34,7 Meter

Maximalgeschwindigkeit: 20 Stundenkilometer bergauf, 17,5 Stundenkilometer talwärts

Jeweils zwei Fahrzeuge können aneinandergehängt werden

Aktive Lüftung und Senkfenster

Fahrgastinformationssystem, welches die Stationen anzeigt und ansagt

Verwendungszwecke für alte Wagen sind in Planung

Die neuen Wagen werden in der Schweiz von Stadler Rail geplant und gefertigt. Während die heutige Flotte die Bremsenergie bei der Talfahrt verheizt, werden, so die Mitteilung, die neuen Züge diese Elektrizität ins eigene Netz zurückspeisen und für bergwärts fahrende Züge nutzbar machen. Das erste Fahrzeug wird im September 2021 geliefert. Im Frühling 2022 wird die neue Flotte in den kommerziellen Betrieb genommen. Bis dahin erfolgen zahlreiche Testfahrten.

Die Modelle in der aktuellen Flotte unterscheiden sich stark, schreibt die Rigi Bahnen AG. Die Komponenten lassen sich schwer austauschen, es ist wenig Synergiepotenzial vorhanden und die Lagerhaltung ist aufwendig. Die Rigi Bahnen wollen aber, wie sie schreiben, das historische Rollmaterial künftig vermehrt in Wert setzen. Mit dem Einsatz der neuen Züge müssen alte Züge weichen. Neue Verwendungszwecke für letztere seien in Planung.