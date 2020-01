Patrick Caspar wird neuer Leiter Region Ausserschwyz der Schwyzer Kantonalbank Patrick Caspar ist von der Geschäftsleitung der Schwyzer Kantonalbank (SZKB) zum neuen Leiter Region Ausserschwyz ernannt worden. Der 45-jährige Bündner wird die Leitung am 1. Februar übernehmen. 20.01.2020, 09.17 Uhr

Patrick Caspar. Bild: PD

(zim) Patrick Caspar löst Thomas Hofmann ab, der die SZKB per Ende August verliess, um ausserhalb der SZKB eine neue Herausforderung anzunehmen. Der 45-jährige Caspar wohnt mit seiner Familie in Chur und ist seit 2003 bei der Graubündner Kantonalbank tätig, seit 2006 als Leiter Vertriebsentwicklung. In dieser Funktion konnte er breite Erfahrungen in der strategischen und operativen Vertriebsführung sammeln, heisst es in der Medienmitteilung der SZKB vom Montag. Mit Ausbildungen wie Lean Six Sigma Green Belt, Executive Programm Swiss Banking School, MLP Financial Consultant und Master in Betriebswirtschaft verfüge Caspar zudem über einen entsprechenden Leistungsausweis.