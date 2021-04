OBERARTH/WILLERZELL

Am Dienstag brach in einem Werkraum im Schulhaus Stegweidli in Oberarth ein Kleinbrand aus. Verletzt wurde niemand. Und auch die Stützpunktfeuerwehr Einsiedeln musste ausrücken. Dies wegen eines Flächenbrandes in Willerzell.

28.04.2021, 14.19 Uhr