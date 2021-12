Corona: Marcel Dettling bringt Armeeeinsatz ins Spiel

Oberiberg «Wir vernachlässigen die Grenzen sträflich»: Marcel Dettling bringt Armeeeinsatz an der Grenze ins Spiel SVP-Nationalrat Marcel Dettling aus Oberiberg kritisiert die Corona-Politik des Bundesrates und die SP. Er bringt die Idee eines Armeeeinsatzes an der Grenze ins Spiel. Jetzt kommentieren 03.12.2021, 13.40 Uhr

SVP-Nationalrat Marcel Dettling ärgert sich über lasche Grenzkontrollen. Bild: Peter Klaunzer / Keystone

Die Infektionszahlen sind auf Rekordhöhe, eine neue Virusvariante macht die Runde. Was heisst das für Sie?

Der Bundesrat verfällt wieder in Aktionismus. Mindestens die Idee, dass an Weihnachten die Privaten untereinander die Zertifikatspflicht zu kontrollieren hätten, geht doch gar nicht. Diese Pflicht kommt auch entsprechend schlecht an. Es geht nicht an, dass der Staat hier in den Privatbereich eingreift.

Bundesrat Alain Berset sagt selbst, dass das nur als Hinweis gedacht ist, dass man sich schützen muss.

Dann kann man doch nicht solche Regeln herausgeben. Wenn es nur ein Hinweis zur Vorsicht sein soll, dann soll Bundesrat Berset auch nur eine dringliche Empfehlung machen. Berset greift zu einer faulen Ausrede. Am Schluss rufen Nachbarn die Polizei, weil sie viele Autos vor einem Haus sehen und vermuten, dass der eine oder andere kein Zertifikat hat. Das ist doch Irrsinn!

Irrsinn war für viele im Nationalrat offenbar gestern auch der Antrag von Andreas Glarner, so kurz nach dem Urnengang die Zertifikatspflicht im Inland abzuschaffen. Wie haben Sie gestimmt?

Ich habe mich enthalten, genau deswegen. Nicht weil ich gegen die Abschaffung wäre, sondern weil wir am Sonntag auch darüber abstimmten. Anscheinend will eine Mehrheit diese Pflicht.

SP-Fraktionschef Roger Nordmann hat der SVP die Leviten gelesen. Sie mache mit der Pandemie nur Parteimarketing.

Roger Nordmann hat irgendetwas im Nationalratssaal herumgebrüllt –einmal mehr wenig Brauchbares. Seit Beginn der Pandemie kommt von der SP nichts Konstruktives. Was die Sozialdemokraten machen, ist reiner Kadavergehorsam. Die SVP hat gestern einige Anträge eingebracht, die auch eine Mehrheit fanden, beispielsweise die Gratistests.

Wo müsste Ihrer Meinung nach der Hebel angesetzt werden?

Man sollte endlich die Grenzen und die Einreise besser kontrollieren und die Zahl der Stichproben erhöhen. Die Grenzen sind das eigentliche Einfallstor. Das haben die Sommer- und Herbstferien deutlich gezeigt, indem nachher die Fallzahlen stiegen. Hier schleppen sich auch die neuen Varianten ein. Dann den Booster all denjenigen zur Verfügung stellen, die diese Auffrischungsimpfung möchten. Und zwar grossflächig und schnell.

Fordern Sie, dass die Armee eingreift?

Das wäre eine Idee. Zur Unterstützung bei den Grenzkontrollen wäre die Armee eine Variante. Sie könnte mithelfen, die Kontrollen zu erhöhen und die Einreisebestimmungen durchzusetzen. Jedes Restaurant muss peinlich genau kontrollieren. Aber die Grenzen vernachlässigen wir sträflich. Das macht keinen Sinn.

