Öffentliche Warnung: Listerien in mehreren Produkten der Käserei Vogel in Steinerberg

In verschiedenen Käsesorten und in der Produktionsstätte der Käserei Vogel in Steinerberg sind gesundheitsgefährdende Listerien nachgewiesen worden. Das Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen empfiehlt, die betroffenen Produkte nicht zu konsumieren.