Jugendtrainer von Corinne Suter erinnert sich zurück

Olympia-Gold «Corinne war nie diejenige, die viel gesprochen hat»: Suters ehemaliger Trainer erinnert sich an ihre Jugend Oskar Scheiber war Corinne Suters Jugendtrainer. Er erinnert sich zurück Robert Betschart Jetzt kommentieren 17.02.2022, 05.00 Uhr

Abfahrts-Olympiasiegerin Corinne Suter war schon in jungen Jahren sehr ehrgeizig. Bild: Michael Buholzer / Keystone

Corinne Suter vom Skiclub Schwyz hat es geschafft. Mit dem Olympiasieg hat sie praktisch alles gewonnen, was es zu gewinnen gibt. Eine wichtige Bezugsperson in der sportlichen Entwicklung der Schwyzerin war der Schattdorfer Juniorentrainier Oskar Scheiber. Er war es, der Suter jahrelang als JO-Trainer begleitet hat. Er erinnert sich daran, als er Suter im Alter von etwa acht Jahren das erste mal Ski fahren sah: «Ich war mir am Anfang nicht ganz so sicher, ob wir Corinne überhaupt in unsere leistungsorientierte Trainingsgruppe nehmen wollten. Doch sie hat danach sehr schnell Fortschritte gemacht.» Der Ehrgeiz, das Talent und viel Arbeit haben die Schwyzerin sehr schnell viel besser gemacht. «Zudem hatte Corinne in den ganz frühen Jahren schlichtweg noch schlechtes Material an den Füssen», sagt Scheiber. Auch das wurde verbessert, und Corinne Suter begann, nach und nach immer mehr Rennen zu gewinnen.

Corinne Suter war eher ein zurückhaltender Mensch

Wenn es Suter aber nicht nach Wunsch lief, war sie bitter enttäuscht, wie Scheiber erzählt: «Ich weiss noch, dass Corinne sich nach Rennen, in denen sie sich mehr erhofft hatte, jeweils zurückzog und für alle nicht mehr ansprechbar war.» Aber der Trainer hatte jeweils Verständnis dafür, wie er betont. «Denn diesen Ehrgeiz braucht es, wenn man erfolgreich sein möchte.» Neben ihrem Siegeswillen kam auch schon ihre Stärke an wichtigen Rennen zum Vorschein: «Immer wenn es um etwas ging, war sie erfolgreich.»

Scheiber betreute Suter, bis sie 16 Jahre alt war. Er nahm somit auch die menschliche Entwicklung der Schwyzerin wahr. «Corinne war nie diejenige, die viel gesprochen hat», erinnert sich der Urner. «Aber wenn sie unter ihren Kolleginnen war, konnte sie durchaus auch aus sich herauskommen.» Das trifft auch heute noch auf ihre Persönlichkeit zu. Nie scheint sie diejenige zu sein, die im Mittelpunkt stehen möchte. Trotzdem hat sie sich zu einem nahbaren Skistar entwickelt. Heute ist Scheiber auch etwas stolz, wenn er sieht, was aus ihr geworden ist. «Ich habe mich über den Olympiasieg natürlich sehr gefreut.»

Dass Suter es so weit bringen werde, konnte aber auch er nicht voraussehen. Trotzdem erinnert sich Scheiber daran, wie er einst Silvia Suter, der Mutter von Corinne, sagte, dass er noch nie eine junge Athletin gesehen habe, die so viel mitbringe wie sie. «Ich war überzeugt, dass es Corinne mal in den Weltcup schaffen wird», so der Schattdorfer. Diesen Sprung schaffte Suter schon bald. Bereits mit 16 Jahren erhielt sie einen Platz im Kader von Swiss-Ski.

Jnglin-Kamer erinnert sich gut ans erste Treffen

Jemand, der Corinne Suter ebenfalls in ihrer Entwicklung miterlebt hat, ist Nadja Jnglin-Kamer. Die ehemalige Weltcupfahrerin ist ebenfalls vom Skiclub Schwyz und fuhr in ihrer Karriere fünf mal aufs Abfahrtspodest. Jnglin-Kamer ist zwar acht Jahre älter als die 27-jährige Corinne Suter, trotzdem hörte sie schon früh, dass da im eigenen Skiclub offenbar ein grosses Talent nachkommt. «Ich traf Corinne das erste Mal an einem FIS-Rennen. Ich war sofort beeindruckt von ihrem Können. Man hat gesehen, dass sie viel Talent mitbringt», sagt die Schwyzerin.

Als Suter den Sprung ins Kader schaffte, zählte Jnglin-Kamer bereits zu den arrivierten Kräften. «Corinne war eine pflegeleichte Teamkollegin. Sie hat sich schnell ins Team integriert und war stets freundlich und eine Herzige», sagt die 35-Jährige. Auch sie freut sich natürlich über den Olympiasieg ihrer ehemaligen Teamkollegin und sagt: «Es ist toll, zu sehen, wie sich Corinne entwickelt hat.»

