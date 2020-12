Schwyz Statt 1000 nur 400 Personen zugelassen: Organisatoren der Coronademo künden Beschwerden an Die Bewilligung für die zweite Schwyzer Coronakundgebung wurde unter strengen Auflagen erteilt. Ärger ist dennoch vorprogrammiert. Andreas Knobel 28.12.2020, 05.00 Uhr

Kaum jemand hielt sich an der Demo vom 21. November in Lachen an die Maskenpflicht. An der kommenden Kundgebung in Schwyz dürften die Corona-Gegner samt Organisatoren nicht mehr darum herum kommen. Bild: Hans-Ruedi Rüegsegger (Lachen, 21. November 2020)

Ob das gut geht? Auf den Samstag, 9. Januar, lädt das «Aktionsbündnis Urkantone für eine vernünftige Corona-Politik» zu einer weiteren Kundgebung mit Sternmarsch ein. Dieses Mal findet der umstrittene Anlass auf dem Hauptplatz in Schwyz statt, mit Liveübertragungen nach Altdorf, Stans und Sarnen.

Man erinnert sich gut: Am 21. November fand die erste Veranstaltung dieser Art in Lachen am See statt. Die Reaktionen darauf reichten von Entsetzen bis Begeisterung. Etwa 1000 Menschen kamen, Maskenpflicht und Abstandhalten wurden kaum eingehalten, die Polizei schritt dennoch nicht ein. Jedoch folgten Anzeigen gegen die Redner – darunter SVP-Nationalrat Pirmin Schwander und Satiriker Andreas Thiel – weil sie am Rednerpult keine Gesichtsmaske trugen.

Höchstens 400 Personen

In Schwyz wird den Demons­tranten allerdings ein rauerer Wind entgegenwehen. Denn die Behörden machten schnell klar, dass es «ein zweites Lachen mit allen Mitteln zu verhindern» gelte. So umfasst die Verfügung des Sicherheitsdepartements zur Bewilligung denn auch satte sieben Seiten. Das Aktionsbündnis hat bereits Beschwerde gegen die «völlig überzogenen Bewilligungsauflagen» angekündigt und kritisiert den «Verstoss gegen geltendes Recht». Dabei stören sich die Organisatoren in erster Linie an der Einschränkung auf lediglich 400 Personen, die sich auf dem Schwyzer Hauptplatz aufhalten dürfen, obwohl dieser locker 1000 Leute aufnehmen könnte. Es sei offensichtlich, dass die Veranstalter mürbe gemacht werden sollen.

Kantonsräte wollen Klarheit Bereits auf den Plan gerufen hat die angekündigte Kundgebung in Schwyz einzelne Kantonsräte. Thomas Büeler (SP, Lachen), Matthias Kessler (CVP, Brunnen) und Sacha Burgert (GLP, Schwyz) haben eine Kleine Anfrage eingereicht. Sie wollen von der Regierung wissen, an welche Auflagen die Bewilligung der Demo geknüpft sei, welches die zentralen Bestandteile des Schutzkonzepts seien und wie garantiert werden könne, dass die Schutzmassnahmen dieses Mal – im Gegensatz zur Demo in Lachen – auch eingehalten werden. Es sei nämlich zu befürchten, dass wiederum gegen geltende Vorgaben verstossen werde. Es gehe nicht an, dass grosse Menschenansammlungen organisiert würden, während die Bevölkerung stoisch die Einschränkungen hinnehme, Unternehmer und Arbeitnehmer um ihre Existenz bangten und das Gesundheitspersonal wie die Spitäler am Anschlag seien. (bel)

Sauer stösst den Veranstaltern auch auf, dass die Maskentragpflicht selbst für Redner während der Rede gelte. Ausdrucksfähigkeit und Mimik werde dadurch stark eingeschränkt. Mit dieser Argumentation treffen sie tatsächlich einen wunden Punkt. Denn Nationalrat Schwander zum Beispiel machte in Lachen nichts anderes, als im Nationalrat Usus ist: Er tritt mit Maske ans Rednerpult, entfernt sie, spricht, zieht sie wieder über und geht von der Bühne.

Das Aktionsbündnis Urkantone legt denn auch eine Rechtsauskunft des Bundesamts für Gesundheit (BAG) vor, wonach auf politischen Kundgebungen ein Redner während der Rede keine Maske tragen muss, wenn er von einem Podium spricht. Diese Rechtsauskunft – die Rechtsanwalt Oswald Rohner als bekennender Coronaskeptiker eingefordert hat – sei den Schwyzer Behörden übergeben, aber nicht berücksichtigt worden.

Das sei bundesverfassungswidrig, hält Pirmin Schwander fest. Damit wolle man kritische Geister mundtot machen. Schwander: «Es ist ein Skandal und eine Schande, dass sich ein Schwyzer Regierungsrat als Scharfmacher zur Einschränkung der Meinungsfreiheit profilieren will.» Damit zielt er auf einen SVP-Parteikollegen, nämlich Sicherheitsdirektor Herbert Huwiler (siehe Kasten).

Schwander fordert: «Herbert Huwiler müsste Petra Steimen verzeigen!» Für die einen ist er Galionsfigur, für die anderen Reizfigur: SVP-Nationalrat Pirmin Schwander aus Lachen. Mit der Schwyzer Regierung steht er inzwischen komplett auf Kriegsfuss. Dies, obwohl im Regierungsrat gleich drei Parteikollegen sitzen. Die neueste Breitseite gilt Sicherheitsdirektor Herbert Huwiler (SVP) sowie Frau Landammann und Gesundheitsdirektorin Petra Steimen (FDP). Schwanders Forderung: Huwiler müsste Steimen verzeigen. Denn während ihrer Rede nach der Wahl von Alex Kuprecht (SVP) zum Ständeratspräsidenten habe sie im Berner Bundeshaus keine Maske getragen. Dort gelte jedoch im ganzen Haus Maskenpflicht, ausser am Sitzplatz und am Rednerpult. (bel)

Total auf Konfrontationskurs geht das Aktionsbündnis Urkantone dennoch nicht. Es sieht sich gezwungen, sich an die behördlichen Auflagen zu halten. Und davon gibt es noch eine ganze Menge. Die grösste Herausforderung dürfte aber werden, die konsequente Maskentragpflicht und das Einhalten der Abstandsregeln durchzusetzen. Diese Pflicht obliegt nicht der Polizei, sondern den Veranstaltern.