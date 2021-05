Goldau Traurige Nachricht aus dem Tierpark: Otterbaby tot in Schlafbox aufgefunden Vor rund einem Monat kam im Natur- und Tierpark Goldau ein Fischotter zur Welt. Gestern wurde das Jungtier tot in der Schlafbox aufgefunden – die Todesursache ist noch unklar. 28.05.2021, 09.12 Uhr

(pl) Am 25. März wurde das Fischotterweibchen Julia im Natur- und Tierpark Goldau zum ersten Mal Mutter – es war der erste Fischotter-Nachwuchs im Park. Anlässlich des Weltottertages kommunizierte der Tierpark vor zwei Tagen die Otter-Geburt. Am Freitagmorgen vermeldet der Tierpark die traurige Neuigkeit: Das junge Fischotterweibchen ist tot. Es wurde am Donnerstag leblos in der Schlafbox gefunden.