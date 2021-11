Pandemie Maskenpflicht an Schulen kommt wieder Der Kanton Schwyz hat wegen der aktuellen Coronalage die Massnahmen an den Schulen angepasst. Die Maskenpflicht wird teilweise wieder eingeführt. 29.11.2021, 13.13 Uhr

Der Kanton Schwyz passt seine Schutzkonzepte an Schulen per 1. Dezember an. Basis bildet das repetitive Testen: Werden neu ein oder mehrere Krankheitsfälle festgestellt, kann für die betreffende Klasse ab der 3. Primarklasse eine Maskenpflicht verhängt werden – für eine beschränkte Dauer von circa 14 Tagen. Auch Lager oder Schulanlässe sollen verboten werden können.