Hausi Leutenegger: Zieht der Promi nach Schwyz?

People Zieht Hausi Leutenegger nach Schwyz? Der Promi traf sich in Schwyz mit Behörden und Sepp Trütsch.

Hausi Leutenegger zeigt sich von der Innerschwyz und dem Hauptort begeistert. Bild: Donato Caspari

Zieht der bekannte Unternehmer, Schauspieler, Multimillionär und Olympiasieger in den inneren Kantonsteil? Und kommt sogar der Hauptort Schwyz zum Zuge bei dem berühmten Schweizer? Sein Besuch im Hauptort löst auf jeden Fall Aufsehen aus.

Der 82-jährige Promi wurde am Dienstagmorgen früh zusammen mit seiner Frau Anita vor dem Schwyzer Gemeindehaus, im «Spittel» an der Herrengasse, gesehen, kurz bevor die beiden dann das Gebäude betraten. Anschliessend zog es ihn zum «Kanton» weiter.

Kurz darauf traf er sich mit einem alten Bekannten, dem ehemaligen TV-Moderator und Hotelier Sepp Trütsch, bei einem Kaffee zum Schwatz.

Leutenegger gibt sich trotz Andeutungen bedeckt

«Uns behagt Innerschwyz immer besser. Es beginnt mir hier richtig zu gefallen», erklärte ein gut gelaunter Leutenegger am Telefon anschliessend dem «Boten der Urschweiz». Leutenegger wohnt schon lange in Freienbach im Kanton Schwyz und zählt auch weitere Wohnorte zu seinen Domizilen. Ihm und seiner Frau gefallen aber insbesondere die herrlichen Berge im inneren Kantonsteil – aber auch die Leute. Der innere Kantonsteil mache ihm «unheimlich Freude». Die Leute seien «wunderbar», die «Freundlichkeit der Menschen auch hier mir gegenüber ist schlicht unglaublich». Man werde auf der Strasse gegrüsst und «respektiert».

Dass er nach Schwyz ziehen will, bestätigte Leutenegger gestern aber nicht. «Ich habe verschiedene Wohnorte», erklärte er zur Frage, wie weit Informationen stimmten, dass er in Schwyz oder irgendwo am Vierwaldstättersee eine Liegenschaft suche. Offiziell wollte er gestern nur zusammen mit seiner Frau die Pässe auf dem Passbüro verlängern lassen. Deshalb der Besuch auf der kantonalen Verwaltung – nach der Visite in der Verwaltung der Gemeinde Schwyz.

