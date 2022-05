Brand in Pfäffikon: Ein Mann wurde verletzt

Pfäffikon Mann bei Brand während Unkrautentfernung verletzt Beim Entfernen von Unkraut entlang einer Hauswand mit einer Feuerlanze ist ein Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehr konnte das Feuer löschen. Ein Mann ist mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Spital gebracht worden. 03.05.2022, 08.23 Uhr

An der Churerstrasse in Pfäffikon ist am Montagabend um 17.15 Uhr ein Brand ausgebrochen. Grund dafür war gelagertes Holz, das in Brand geraten ist, als ein Mann entlang einer Hausmauer mit einer Feuerlanze Unkraut entfernte. Wie die Kantonspolizei Schwyz mitteilt, ist der Brand erst nach einer Stunde entdeckt worden.