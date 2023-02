Rauch im Berufsbildungszentrum Pfäffikon

Pfäffikon Mitten in der Nacht: Rauch im Berufsbildungszentrum Am frühen Mittwochmorgen ist es in Pfäffikon zu einer starken Rauchentwicklung aus einem Zimmer des Berufsbildungszentrums gekommen. Personen wurden laut Angaben der Schwyzer Polizei nicht verletzt. 01.02.2023, 10.34 Uhr

Das Berufsbildungszentrum in Pfäffikon Bild: PD

Kurz nach 5.30 Uhr wurde der Einsatzzentrale der Kantonspolizei Schwyz am Mittwochmorgen Rauch in einem Zimmer des Berufsbildungszentrums Pfäffikon gemeldet. Die Kapo Schwyz teilte in einerm Medienbulletin mit: «Die Einsatzkräfte der Kantonspolizei Schwyz und der Stützpunktfeuerwehr Pfäffikon waren rasch vor Ort und stellten fest, dass der Rauch von einem glimmenden Kerzengesteck stammt.»

Der Rauch hatte sich inzwischen in mehreren Zimmern ausgebreitet. Personen wurden keine verletzt, in einem Zimmer entstand geringer Sachschaden. Der Schulbetrieb sei kurz vor 9 Uhr ohne Einschränkungen aufgenommen worden, so die Kantonspolizei Schwyz. (gh)