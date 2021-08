Pfäffikon: Unfall zwischen vier Autos fordert sechs Verletzte

Pfäffikon Sechs Verletzte nach Unfall zwischen vier Autos Bei einem Frontalkollision in der Gemeinde Feusisberg sind sechs Personen verletzt worden. Eine Person sowie ein Kleinkind mussten mit der Rega in Spezialkliniken geflogen werden . René Meier 20.08.2021, 20.36 Uhr

Die Unfallstelle in Pfäffikon Bild: Kantonspolizei Schwyz (20. August 2021)

Der Unfall ereignete sich nach Angaben der Kantonspolizei Schwyz am Freitagnachmittag kurz nach 15.30 Uhr in Feusisberg. Ein 34-jähriger Autofahrer fuhr von Schindellegi Richtung Pfäffikon, als er unterhalb der First die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und in ein entgegenkommendes Auto prallte. Anschliessend schleuderte er mit seinem Auto in zwei weitere entgegenkommende Fahrzeuge.