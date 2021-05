Pfäffikon SZ Unbekannte Täter stehlen Spezialwerkzeug aus Feuerwehrlokal – Polizei sucht Zeugen Bei einem Einbruch im Feuerwehrlokal Pfäffikon wurden Werkzeuge im Wert von mehreren zehntausend Franken gestohlen. Die Schwyzer Polizei sucht Zeugen. 10.05.2021, 16.13 Uhr

(pl) Zwischen Samstagmorgen um 8 Uhr und Montagmorgen um 7 Uhr ist eine unbekannte Täterschaft in das Feuerwehrlokal der Stützpunktfeuerwehr Pfäffikon an der Gwattstrasse eingebrochen. Dies teilt die Schwyzer Polizei am Montagnachmittag mit. Beim Einbruch wurden Spezialwerkzeuge im Wert von mehreren zehntausend Franken gestohlen.