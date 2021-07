Pfäffikon Velofahrer nach Kollision mit Auto erheblich verletzt Beim Abbiegen auf die Autobahneinfahrt der A3 ist ein Autofahrer mit einem Velofahrer kollidiert. Dieser zog sich beim Zusammenstoss erhebliche Verletzungen zu und musste in Spitalpflege verbracht werden. 12.07.2021, 08.31 Uhr

Am Sonntagnachmittag, 11. Juli, hat sich in Pfäffikon eine Kollision zwischen einem Auto und einem Velofahrer ereignet. Wie die Kantonspolizei Schwyz am Montag mitteilte, beabsichtigte ein 30-jähriger Autofahrer kurz vor 14.30 Uhr bei den Drei Eidgenossen nach links in die Autobahneinfahrt abzubiegen. Dabei kam es zur Kollision mit einem entgegenkommenden Velofahrer.