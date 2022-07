Pfäffikon Vier Jugendliche erbeuten mit Messer 60 Franken Bewaffneter Raubüberfall am Ufer des Zürichsees in Pfäffikon. Die Schwyzer Polizei sucht vier Täter, zwei junge Männer und Frauen. Geri Holdener 10.07.2022, 15.03 Uhr

Unbekannte bedrohten am späten Samstagabend in Pfäffikon drei junge, erwachsene Personen. Dabei erbeutete die Täterschaft Bargeld und floh danach in unbekannte Richtung. Die Kantonspolizei Schwyz sucht Zeugen.

Gegen 23.50 Uhr hielten sich am Samstagabend drei junge Personen am Ufer des Zürichsees in Pfäffikon zwischen der Seebadi und der Schiffsstation im Unterdorf auf. «Dabei wurden sie von vier unbekannten Personen angesprochen und mit einem Messer bedroht», schreibt die Kantonspolizei Schwyz in einer Mitteilung. Die vierköpfige Täterschaft forderte die Herausgabe von Bargeld und flüchtete mit einem Betrag von rund 60 Franken. Die Opfer wurden nicht verletzt.

Die Täterschaft setzte sich aus zwei Männern und zwei Frauen zusammen.

Signalement der Täter: Unbekannter, maximal 19 Jahre alt, zwischen 175-185 cm gross, schlanke Statur, schmale Gesichtsform, kurze dunkle Haare, trug einen grauen Kapuzenpullover der Marke Nike, sprach Schweizerdeutsch mit osteuropäischem Akzent

Unbekannter, maximal 19 Jahre alt, zwischen 165-170 cm gross, feste Statur, rundliche Gesichtsform, kurze dunkle Harre, trug einen schwarzen Kapuzenpollover mit der Aufschrift «Alpha Industries» auf dem Rücken, Raucher, sprach Schweizerdeutsch mit osteuropäischem Akzent

Signalement der Täterinnen Zwei Unbekannte, maximal 20 Jahre alt, eine Täterin mit kurzen oder zusammengebundenen Haaren

Die Kapo Schwyz richtet sich mit einem Zeugenaufruf an die Bevölkerung: «Personen, welche Angaben zu Täterschaft machen können, oder verdächtigte Wahrnehmungen im Bereich Unterdorf in Pfäffikon gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Kantonspolizei Schwyz, 041 819 29 29 zu melden.»