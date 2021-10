Schwyz: Höherer Lohn für Regierungsmitglieder

Politik Bald verdienen Schwyzer Regierungsmitglieder mehr Die Staatswirtschaftskommission nimmt ein Geschäft wieder auf, das wegen Corona in die Warteschlange musste. Jürg auf der Maur Jetzt kommentieren 16.10.2021

Die Mitglieder des Schwyzer Regierungsrats, Bild: Website Kanton Schwyz

Ab Januar 2023 sollen die Schwyzer Regierungsräte eine dickere Lohntüte erhalten. Das ist das Ziel eines Projektes, das die Staatswirtschaftskommission (Stawiko) des Kantons Schwyz noch unter dem früheren Präsidenten Walter Duss (SVP, Lachen) angepackt hat. Wegen der Corona-Pandemie wurde es zwischenzeitlich auf Eis gelegt – es wurde in die Warteschlaufe gesteckt.

Nun soll es aber wieder konkret weitergehen, wie Kantonsrat Fredi Kälin (SVP, Einsiedeln) gegenüber dem «Boten der Urschweiz» bestätigte. Kälin wurde an der letzten Session vom Kantonsrat zum neuen Stawiko-Präsidenten und damit zum Nachfolger von Parteikollege Duss gewählt, der aus gesundheitlichen Gründen kürzertreten musste und aus dem Kantonsrat zurücktrat.

Kommission nahm nur kleinere Anpassungen vor

«Wir werden das Geschäft spätestens in der Maisitzung 2022 der Stawiko abschliessend beraten und dann dem Kantonsrat zuweisen», gibt Kälin Einblick in den geplanten Fahrplan. Das Geschäft sei aber, weil es am Rande auch während der Corona-Pause besprochen wurde, «so weit unter Dach». Gegenüber der ursprünglichen Idee seien von der Kommission nur kleinere Korrekturen vorgenommen worden.

«Es ging», so Kälin, «nur um marginale Anpassungen» – etwa, wie hoch die künftige Abfindung für ehemalige Regierungsmitglieder sein soll und wie lange diese bezahlt wird. Das gilt unabhängig davon, ob jemand freiwillig zurücktritt oder aus dem Amt abgewählt wird. Konkret heisst das nun: Die Kommission will etwas höhere Gehälter zahlen, diese aber weniger lang entrichten müssen.

Mit der beabsichtigten Reform soll der Kanton Schwyz ein neues, modernes, an der Privatwirtschaft orientiertes Lohn- und Erwerbssystem für Magistratspersonen erhalten. Der Regierungsrat soll künftig zehn Prozent mehr als sein teuerster Mitarbeiter verdienen. Bisher war das Gegenteil der Fall. Künftig gäbe es für einen Regierungsrat einen Jahreslohn von 248'000 Franken statt 180'000 Franken.

Das heutige System würde auf den Kopf gestellt und neu aufgegleist. «Vieles erscheint heute mehr als exotisch. Es ist Zeit, die Sache umfassend zu überarbeiten», erklärte Duss gegenüber dem «Boten» bereits im November 2019, als das Projekt in den Startlöchern war.

Künftig sind Regierungsräte im Vollamt unterwegs

Neu sollen die Regierungsräte alle im Vollamt arbeiten. Mit dem 80-Prozent-­Pensum, das eh nicht mehr realistisch war, ist Schluss.

Und einzelne Regierungsmitglieder sollen nicht mehr wie heute Zusatzeinkommen aus Verwaltungsratsarbeiten erhalten, die sie wegen ihres Amtes übernehmen. Solche Zusatzeinkommen sollen künftig in die Kantonskasse gegeben werden. Damit würden alle Regierungsmitglieder gleich viel verdienen. Zudem sollen die Ruhegehälter abgeschafft werden. Heute kosten den Kanton diese Ruhegehälter rund eine halbe Million Franken. Ausserdem ist bei Rücktritt oder Nichtwiederwahl neu eine Abfindung geplant.

Insgesamt, so die Idee der Gehaltsreform für Magistratspersonen, soll das ganze Lohnpaket den Kanton nicht teurer, sondern ungefähr gleich teuer wie heute kommen. Mit den jetzt diskutierten Plänen würde der Kanton Schwyz in diesem Bereich im interkantonalen Vergleich die rote Laterne abgeben und einen Sprung ins hintere Drittel machen können.