Politik Schwyzer Regierung will kein Stimmrechtsalter 16 Nur weil sich wieder mehr Junge für die Politik interessierten, müsse das Stimmrechtsalter nicht auf 16 gesenkt werden, heisst es aus der Regierung. 16.01.2023, 18.23 Uhr

Für die Schwyzer Regierung ist der Fall klar. Das Stimmrechtsalter soll so bleiben, wie es ist. Das hat sie in einer Vernehmlassung zuhanden der Staatspolitischen Kommission des Nationalrates (SPK-NR) festgehalten. Der Entscheid fiel am St. Niklaustag – die vollständige Schwyzer Vernehmlassung ist mittlerweile auf der Homepage des Kantons veröffentlicht.

Die SPK-NR schlug vor, die Bundesverfassung so zu ändern, dass das aktive Stimm- und Wahlrechtsalter von 18 auf 16 Jahre gesenkt werde. Das Alter für die Wählbarkeit in den Nationalrat, in den Bundesrat oder an die Eidgenössischen Gerichte (passives Wahlrecht) sollte aber bei 18 Altersjahren belassen bleiben.

Parlament soll über das Geschäft schon gar nicht reden

Die Schwyzer Regierung lässt an ihrer Nein-Haltung keine Zweifel: «Der Kanton lehnt die Vorlage ab und unterstützt den Antrag der Minderheit auf Nichteintreten beziehungsweise die Abschreibung der parlamentarischen Worte.» Anders gesagt: Die Schwyzer Regierung findet, dass das Parlament über die ganze Frage gar nicht eingehend diskutieren soll.

Die Regierung erinnert daran, dass der Kanton Vorreiter war, als es darum ging, das Stimm- und Wahlrechtsalter 18 einzuführen. Schwyz habe dieses nämlich bereits seit 1833 gekannt. Auf Bundesebene wurde es 1979 noch abgelehnt und erst im Jahr 1991 als Geschenk an die Jugend zur 700-Jahr-Feier der Schweizerischen Eidgenossenschaft gewährt.

Die Begründung der Staatspolitischen Kommission lässt die Schwyzer Regierung nicht gelten. Diese argumentierte, an den Wahlen und Abstimmungen würden immer mehr ältere Leute teilnehmen. Mittlerweile liege der Medianwert bei 57 Jahren. «Die Entwicklung dieses Medianwertes ist in erster Linie auf den medizinischen Fortschritt und die damit verbundene höhere Lebenserwartung zurückzuführen», hält die Schwyzer Regierung entgegen und folgert: «Das aktive Stimm- und Wahlrecht an einen Medianwert zu knüpfen – worauf es vorliegend herausläuft –, ist abzulehnen.» Das würde nämlich gemäss Schwyzer Regierung bedeuten, «dass dieses in einigen Jahrzehnten erneut entsprechend gesenkt werden müsste».

Wieso nicht gleich Stimmrechtsalter 15?

Dass der Medianwert steige, sei hinzunehmen und nicht als Nachteil zu deuten. Man könnte sich, so die Regierung weiter, auch fragen, ob 16 das «richtige» Alter sei oder allenfalls 15 besser wäre. Und: «Dass sich Jugendliche zunehmend mit politischen Themen befassen, ist lobenswert. Dies muss jedoch nicht zwingend in ein tieferes Stimm- und Wahlrecht münden.» Für die Schwyzer Regierung sei es auch stossend, wenn sich das aktive und das passive Wahlrecht beziehungsweise das Mündigkeits- und das Stimmrechtsalter nicht decken würden.

