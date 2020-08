Polizei nimmt Autodieb in Pfäffikon fest

Am Mittwochmittag hat die Kantonspolizei Schwyz in Pfäffikon einen jungen Mann festgenommen, der mit einem in Siebnen entwendeten Lieferwagen unterwegs war. Ob der 21-jährige Eritreer für weitere Straftaten in Frage kommt, wird nun abgeklärt.

12.08.2020, 16.06 Uhr