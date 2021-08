Kriminalität Polizei in Schwyz will Internetkriminelle stärker bekämpfen Der Fachbereich Cyberkriminalität wird zum eigenständigen Dienst bei der Schwyzer Kriminalpolizei. 27.08.2021, 05.00 Uhr

Die Polizei wird im Herbst an zwei öffentlichen Anlässen zum Thema Cybercrime informieren. Bild: Kantonspolizei Schwyz

Der Fachbereich Cybercrime der Kantonspolizei Schwyz ist aktuell im Dienst Wirtschaftsdelikte der Kriminalpolizei angegliedert. Die beiden Fachbereiche werden auf Anfang 2022 eigenständige Dienste, wie es in einer Mitteilung der Polizei gestern heisst. Wie Polizeisprecher Florian Grossmann auf Anfrage sagt, ist die Zusammenarbeit zwischen den Diensten Wirtschaftsdelikte und Cybercrime sehr eng, und «diese Schnittstelle soll auch bestehen bleiben». Beim Dienst Cybercrime werden fünf Personen arbeiten, für zwei neue Cybercrime-­Stellen läuft zurzeit das Auswahlverfahren. Beim Dienst Wirtschaftsdelikte arbeiten sechs Personen.

Die Internetkriminalität bewegt sich in einem sehr dynamischen Umfeld, und auch im Kanton Schwyz steigen die Fallzahlen rasant an. 2019 erfolgte darum der Aufbau des Fachbereichs Cybercrime. «Die Delikte hat es vor 2019 schon gegeben, wurden aber nicht explizit ausgewiesen», sagt Grossmann. In den Polizeistatistiken vor dem Jahr 2018 war im Zusammenhang mit Cybercrime nur von Kinderpornografie die Rede. Doch der Fächer der möglichen Delikte über das Internet ist in den vergangenen Jahren immer weiter geworden.

Anlagebetrug, Sextortion oder Ransomware

Heute geht es um Bestellbetrug, Anlagebetrug, betrügerischen technischen Support, Phishing, Sextortion, Romance-Scam oder Love-­Scam oder Ransom­ware. In der Kriminalstatistik 2020 ist die Anzahl Cybercrime-Straftaten um 100 auf 520 Delikte gestiegen. Die Deliktsumme betrug 2020 etwas über fünf Millionen Franken. 2019 betrug die Anzahl Cyber­straftaten 420, davon entfielen 252 Delikte auf den Cyberbetrug. Die Deliktsumme betrug 2019 fast neun Millionen Franken. (as)

Hinweis: Um die Schwyzer Bevölkerung auf die Cyberdelikte hin zu sensibilisieren, wird die Kantonspolizei Schwyz im Herbst 2021 zwei öffentliche Veranstaltungen durchführen: Donnerstag, 30. September 2021, 19.00 Uhr, Küssnacht, Monséjour, Zentrum am See Donnerstag, 28. Oktober 2021, 19.00 Uhr, Einsiedeln, Kultur- und Kongresszentrum Zwei Raben. Polizeikommandant Damian Meier führt in das Thema ein. Nach einem Fachreferat von Mathias Ammann und Valentin Bonderer können die Besucherinnen und Besucher Fragen an die Cybercrimespezialisten der Kantonspolizei stellen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.