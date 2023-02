Pop Ausserschwyzer Sängerin Kings Elliot: «Es merkt jeder, dass ich keine Engländerin bin» Kings Elliot alias Anja Gmür hat es definitiv geschafft: bei Universal unter Vertrag, für den Swiss Music Award nominiert, mit Imagine Dragons in Amerika auf Tournee – und die dritte EP in Produktion. Interview: Anouk Arbenz Jetzt kommentieren 08.02.2023, 09.07 Uhr

Kings Elliot ist in Ausserschwyz aufgewachsen, lebt aber seit Jahren in London. Bild: PD

2022 war aus Ihrer Sicht ein unglaubliches Jahr: Sie waren auf Tour mit Imagine Dragons, Macklemore und Sam Ryder, haben eine neue EP herausgebracht und sind die Stimme des Soundtracks des Videospiels «The Callisto Protocol». Hinzu kamen etliche Interviews. Mögen Sie es, wenn viel läuft?

Es ist wirklich unglaublich viel passiert. Allein schon, was ich im März alles erlebte, fühlt sich an wie ein gesamtes Jahr. Ich mag es, wenn viel läuft, aber manchmal ist es mir schon etwas zu viel. Im Moment fühle ich mich etwas überwältigt. Meinen Hasen geht es nicht gut, ich muss mit mehreren zum Tierarzt. Sie brauchen viel Aufmerksamkeit, deshalb bin ich nicht gerne lange weg von zu Hause. Wenn alles stabil ist, dann ist das total in Ordnung für mich, wenn ich jeden Tag ein Konzert gebe. Wenn ich sehe, wie etwa ein Lewis Capaldi lebt, der wirklich die ganze Zeit unterwegs ist –, dagegen ist meine Reiserei Peanuts. Ich will mich deshalb nicht beschweren, aber ja, manchmal wird es mir zu viel mit dem Reisen.

Wer kümmert sich um Ihre Hasen, wenn Sie nicht zu Hause sind?

Ich habe einen Hasensitter, und mein Freund schaut auch manchmal auf die Kleinen. Aber simpel ist es nicht, und es erfordert jeweils eine gute Organisation, vor allem wenn einer der Hasen ein Problem hat.

Die Tournee mit Imagine Dragons war Ihre erste Tour, und was für eine! Wie haben Sie diese Zeit erlebt?

Ich habe mit einer sehr schönen Tour angefangen. Da hatte ich meine eigene Garderobe, eine riesige Bühne, meinen eigenen Tontechniker. Das war ein grosser Luxus. Danach folgte die etwas kleinere Support-Tournee mit Sam Ryder, da waren es 700 bis 1000 Leute jeden Abend. Das sind andere Dimensionen, und da hatte ich natürlich nicht meinen eigenen Tontechniker dabei. Jeden Abend war jemand anders da, jeden Abend ging etwas schief. Schwierig für mich war, dass ich meine Garderobe mit Fremden teilen musste.

Was nehmen Sie aus diesen Erfahrungen für sich mit?

Ich habe gemerkt: Ich muss echt gut auf mich achtgeben beim Touren. Ich bin recht empfindlich und werde schnell mal krank. In der Mitte der Imagine-Dragons-Tour merkte ich, dass mein ganzes Nervensystem gestört war, weil ich komplett ausgelaugt war. Es ist wichtig, genug zu schlafen, ich muss genügend Vitamine zu mir nehmen und gesund essen. Alles langweiliges Zeugs, das man nicht hören will, aber darauf muss man achten, sonst schafft man das nicht.

Also nichts mit Party machen?

Absolut nicht.

Sie leiden unter Panikattacken. Standen Ihnen diese bei den Tournee-Auftritten nie im Weg?

Doch, aber ich konnte jedes Konzert spielen. Irgendwie ging es dann immer, aber manchmal war ich den Rest des Tages wie lahmgelegt. Es gibt Leute, die würden sich noch die Stadt anschauen. Aber wenn ich Angstzustände habe, kann ich nichts mehr machen. Alles ist anstrengend, weil ich ständig unter Strom stehe. Wenn man eine Panikattacke hat und eine Garderobe mit anderen Leuten teilen muss, die man nicht so gut kennt, ist das natürlich schwierig. Ganz alleine will ich in dem Moment schon nicht sein, aber ich muss die Person kennen und ihr vertrauen.

Sie gehen offen mit Ihrer Borderline-Persönlichkeitsstörung und Ihren Ängsten um. Haben Sie dies nie bereut?

Nein, absolut nicht. Ich bin sehr froh, dass es so passiert ist. Nach der Veröffentlichung meines ersten Songs war es eine wirklich schöne Überraschung für mich, so viele Reaktionen zu erhalten, vor allem von Leuten, die sich mit dem Lied identifizieren konnten und sich dadurch weniger allein fühlten. Das ist sehr erfüllend. Gleichzeitig war es für mich sehr befreiend, so offen darüber zu sprechen. Ich will nie ein Leben führen, in dem ich nicht so ehrlich sein kann.

Sie nennen die Musik ihre Therapie. Wie muss man sich den Songwriting-Prozess vorstellen?

Das ist ein fliessender Prozess. Manchmal denke ich über etwas nach, manchmal spüre ich einfach einen Schmerz in der Brust. Aber ich brauche dann ein paar Tage, bis ich die Gefühle und Gedanken verarbeitet habe, sie fassen und darüber schreiben kann. Danach werden die Worte in eine Melodie gepackt. Diese entsteht am Klavier, oft in Zusammenarbeit mit meinem Produzenten. Aber es war auch schon so, dass ich zuerst die Melodie im Kopf hatte, so Emotionen geweckt wurden und ich erst dann die passenden Worte dazu fand. Es ist jedes Mal anders.

Sie sind in Wilen und Altendorf aufgewachsen und haben ein paar Jahre in Pfäffikon gelebt. Wann wussten Sie, dass Sie Singer-Songwriterin werden möchten?

Schon im Kindergartenalter war das mein Wunsch. Mit zehn habe ich meine ersten Songs geschrieben. In der Primarschule fanden das die Mitschüler natürlich cool. Aber ab der Sekundarstufe, als es darum ging, eine Lehrstelle zu suchen etc., war das Verständnis nicht mehr so gross, als ich weiterhin an meinem Traum festhielt und sagte: Ich werde Sängerin. Jetzt müsse ich langsam realistisch werden, hiess es. Mein Vater ermutigte mich, als Grundausbildung das KV zu machen. Ich tat es mit Widerwillen. Nebenbei habe ich mit der Musik immer weitergemacht, aber ich musste mich rechtfertigen. Immer wieder wurde ich gefragt, ob ich nicht langsam einen «normalen» Job suchen wolle, ob ich nicht wieder nach Hause kommen wolle, ich solle «mal öpis Rechts» machen. Das war schon schwierig. Ich war bereits seit fünf Jahren in London, als ich dann den Plattenvertrag erhielt und meinen Job im Detailhandel künden konnte.

Was für Projekte stehen nun an?

Es wird definitiv neue Musik kommen, die wieder etwas anders sein wird. Aber noch nicht einmal mein Label hat meine Musik gehört. Sie ist noch voll in Produktion. Ich war drei Wochen in Amerika, habe dort mit vielen Leuten gearbeitet, das muss ich jetzt erst mal einordnen.

Wo und wann «drücken» Ihre Ausserschwyzer Wurzeln durch?

Sagen wir so: Es merkt jeder, dass ich keine Engländerin bin. Die Leute, die hier aufwachsen, sind kulturell anders geprägt worden. Gewisse Referenzen oder Insider-Sachen kenne ich nicht. Aber ich bin stolz darauf, Schweizerin zu sein.

Was vermissen Sie an Ihrer Heimat?

Alles. Nur schon, wie in der Schweiz alles so gut organisiert ist. Man ruft den Arzt an und erhält einen Termin. Alles ist sauber und ordentlich. Und die Natur, das Essen, die Bäckereien – erst, wenn man nicht mehr in der Schweiz wohnt, merkt man, wie privilegiert wir Schweizer sind. Die Lebensqualität in der Schweiz ist sehr hoch. Und natürlich vermisse ich auch meine Familie und meine Freunde.

Kings Elliot war bereits auf Tour mit Imagine Dragons, Macklemore und Sam Ryder. Bild: PD

