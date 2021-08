Porträt «Wir spenden Mitgefühl, aber kein Mitleid»: Diese Frau hilft Menschen beim Sterben Wer Maria Micheletto begegnet, wird sich sogleich herzlich umarmt und gut aufgehoben fühlen. Noch faszinierender wird die Begegnung mit der Rickenbächlerin, sobald man erfährt, welch bedeutsame Tätigkeit Maria Micheletto ausübt. Melanie Schnider 24.08.2021

Kreative und glücklich beschenkte Grossmama: Einige der selbst gebastelten Geschenke von Maria Michelettos geliebten Enkeln hängen an diesem Ast. Bild: Bote der Urschweiz

In den Nächten begleitet die Rickenbächlerin schwer kranke und sterbende Menschen in ihren letzten Lebensstunden, sie leitet seit 16 Jahren den entsprechenden Begleitdienst. Dieser setzt sich aus einem Team von 23 Freiwilligen zusammen. Einige Mitwirkende stehen wie Micheletto den Sterbenden über die Nachtstunden in Altersheimen, zu Hause oder im Spital Schwyz bei. Weitere Mitarbeiter des «Begleitdienstes für Schwerkranke und Sterbende, Schwyz» bewachen tagsüber das Kontakttelefon, über welches die nächtliche Sitzwache von den Angehörigen oder dem Pflegepersonal angefordert werden kann. «Durch den Begleitdienst möchten wir die Familie und Nahestehende des Sterbenden während der Nacht entlasten und dafür sorgen, dass die sterbende Person nie allein sein muss, sofern sie dies nicht möchte», erklärt die Rickenbächlerin. Aus diesen Gründen wurde der Begleitdienst vor 40 Jahren von Armin Horat gegründet und hiess früher «Horatsgruppe». In einer Broschüre des Begleitdiensts steht: «Sterbende begleiten ist bereichernder, letzter Dienst am Mitmenschen.» Weshalb ist Maria Micheletto bereit, diese respektgebührende Tätigkeit auszuüben?

«Ich wuchs zusammen mit meiner Grossmama auf, und als sie starb, lernte ich, dass das Sterben Teil des Lebens ist», sagt sie. Auch während ihrer Arbeit als Pflegerin in einem Altersheim wurde Micheletto immer wieder mit dem Tod konfrontiert. Sie sagt:

«Ich hatte bis heute ein gutes und erfülltes Leben. Mit meiner Arbeit als Begleiterin von Sterbenden und Schwerkranken möchte ich etwas zurückgeben. Zudem mache ich dies, da ich die Menschen sehr gern habe.»

Ruhe und die Angst vor dem Tod

Meistens wird die Gruppe in der letzten, terminalen Phase für die nächtliche Sitzwache aufgeboten. «Unsere Aufgabe ist es, einfach da zu sein. Mitgefühl zu spenden, aber kein Mitleid», erläutert sie. Es gehe darum, Nähe zu geben oder auch Distanz, Ruhe zu vermitteln und dadurch die Angst vor dem Tod abzubauen. Ihre Kommunikation geschieht durch Blickkontakte, Zeichensprache, ein Lächeln oder sanfte Berührungen an der Hand oder dem Arm. Geht die Person, sei dies äusserst ergreifend für sie. In diesem Augenblick ende ein Leben für immer:

«Der Tod ist ein unerhört grosses Geheimnis, das die Grenze unserer eigenen Erfahrung übersteigt hin zur Transzendenz. Sterben ist ein heiliger Moment und vergleichbar mit einer Geburt.»

Beides – Geburt wie Tod – sei überwältigend. Doch zehren diese Ausnahmeerlebnisse nicht enorm an den eigenen Kräften? Belastet der Tod eines anderen Maria Micheletto nicht?

Die Enkelkinder geben ihr Kraft

Es mag zunächst etwas widersprüchlich klingen, doch: «Ich kehre gestärkt von meiner Arbeit zurück. Viele Menschen wachsen im Sterbeprozess über sich hinaus. Sie werden dankbar für ihr Leben und nehmen den anstehenden Tod mit Gelassenheit an. Dies erfüllt mich mit gewaltigem Respekt und Ehrfurcht. Ich wünsche mir, dass ich später meinen eigenen Tod genauso gut annehmen kann», sagt sie. Neben Maria Michelettos innerer, unglaublich starker Haltung gibt ihr ihr Umfeld viel Kraft:

«Ich liebe meine Enkelkinder über alles. Sie verbinden mich mit dem Leben.»

Wie stark diese Liebe ist, eröffnet sich einem beim Anblick ihrer gemütlichen Wohnung in Rickenbach. Familienfotos schmücken die Wände, Puppenstube und Spielzeugautos stehen für die Kleinen bereit. Geschenke ihrer Enkelkinder stellt Maria Micheletto wie kostbare Kunstwerke überall auf. «Meine Enkel tun mir so gut und machen mein Leben noch viel schöner», meint Maria Micheletto mit einem dankbaren Lächeln.